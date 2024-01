Közlekedés

BKK: elsősorban a külső kerületekben bővülnek idén az utazási lehetőségek

Idén hónapról hónapra, folyamatosan bővülnek az utazási lehetőségek, elsősorban a külsőbb kerületekben élők számára: többek között Újpesten, Kőbányán és Rákosmentén lehet majd kevesebb átszállással és gyakrabban közlekedő járatokkal utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



Azt írták, hogy "járatsűrítéseket, valamint 12-14 hálózati fejlesztést hajtanak végre, amelyekhez a társaság 243 millió úgynevezett férőhelykilométerrel több szolgáltatást tud biztosítani, ami 2023-hoz képest várhatóan több mint 2 millió új, közösségi közlekedéssel megtett utazást jelent".



Mindezt az teszi lehetővé, hogy a társaság a Covid-járvány óta megváltozott utazási igényekhez igazította a hétfői és pénteki menetrendeket (a legforgalmasabb keddi, szerdai és csütörtöki napok menetrendjét változatlanul hagyta) és fokozatosan növeli a közösségi közlekedési szolgáltatások összkapacitását is - tették hozzá.



A BKK célja, hogy a fejlesztések a lehető leghamarabb megvalósuljanak, ennek érdekében egyeztetéseket tart az érintett kerületekkel.



A tervek szerint február 5-től bővül a 298-as telebusz útvonala, valamint új, 275-ös autóbuszjárat indul Rákoscsaba-Újtelep térségében, és segíti a vasút megközelítését. A kertvárosi környezetben közlekedő kisbuszokkal új térségek (például az óvoda) is elérhetők lesznek, ahol az utasok eddig csak gyalog vagy autóval tudtak közlekedni. A térségben változik a 176E autóbusz útvonala, amelynek megállóját egy iskola közelébe helyezik - közölték.



Ismét közvetlen kapcsolat jön létre Rákospalota és a XIII. kerület forgalmas csomópontja, a Lehel tér között. A fejlesztésnek köszönhetően sűrűbben járnak majd a villamosok Angyalföldön, előkészítve ezzel többek között a Bajcsy-Zsilinszky útra később visszatérő villamosközlekedést - tették hozzá.



A X. kerületi fejlesztés első, fontos lépése, hogy a 75-ös trolibuszok egy része Kőbánya-alsó vasútállomásig közlekedik. A környezetbarát járat közvetlen kapcsolatot teremt Újlipótváros és Kőbánya központja között, egyúttal segíti a szomszédos kerületek megközelítését is.



Az újpesti térség hálózatfejlesztése során a BKK megteremti a közvetlen közösségi közlekedési kapcsolatot Megyer és Káposztásmegyer I. lakótelep között. A hamarosan társadalmi egyeztetésre kerülő tervezet szerint elérhetővé válnak fontosabb közlekedési csomópontok, iskolák, üzletek - írták.



A közlemény szerint Újbudán az új lakóházak és irodaépületek újabb igényeket támasztanak a jövőben, az ezekre irányuló közlekedési fejlesztéseket a kerülettel közösen készíti elő a BKK. A fejlesztés része lenne a 33-as autóbusz bővítése, valamint az Andor utca térségének jobb kapcsolata a Kelenföldi pályaudvar felé.