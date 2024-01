Autó

Van, ahol megkezdik a 30 kilométeres sebességkorlátozás bevezetését a városokban

Matteo Salvini olasz közlekedési és infrastrukturális miniszter, a jobboldali Liga párt vezetője indokolatlannak és károsnak nevezte a 30 kilométeres sebességkorlátozás általánossá tételét városokban, miután Bolognában a polgármester majdnem az egész városra vonatkozóan bevezette azt.



Minisztériuma közleményt adott ki szombaton arról, hogy kész rendelettel felülírni a polgármester lépését, ugyanis - mint írták - egyensúlyt akarnak teremteni a biztonság és az észszerűség között. A városokban előírt ötven kilométeres sebességhatár további csökkentése a balesetveszélyes közlekedési pontokon indokolt, de nem általánosan, mert kevés előnnyel jár, és csak "bosszantja" az autósokat - szögezte le a minisztérium.



Bologna polgármestere, Francesco Lepore a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa kedden az olasz városvezetők közül elsőként vezette be a 30 kilométeres sebességkorlátozást, amely alól csak a főútvonalak kivételek. A rendőrség ott ezt követően naponta több tucatnyi bírságot szabott ki a gyorshajtókra. Az intézkedés miatt pénteken utcai demonstráció volt a városban.



Salvini szintén pénteken a közösségi oldalán egy videóban gúnyt űzött a polgármester döntéséből. "Francesco Lepore érvényt akar szerezni a madarak azon jogának, hogy csicsergésüket ne nyomja el járműzaj, de nem veszi figyelembe több százezer, munkába igyekvő vagy járművel dolgozó ember jogát. Nem a környezetvédelmet szolgálja, ha megbírságolnak valakit azért, mert óránként 36 kilométeres sebességgel halad" - mondta a miniszter. Hozzátette, hogy szerinte a polgármester ideológiai alapú, értelmetlen döntést hozott.



Lepore erre úgy reagált, hogy a jobboldal támadást indított ellene. A minisztérium korábbi előírásai, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ is a városi sebességcsökkentést sürgetik a halálos közúti balesetek csökkentésére - jegyezte meg.