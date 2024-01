Közlekedés

Útinform: téliesek az útviszonyok az ország több részén

A havazás miatt télies útviszonyok fogadják az autósokat a Dunántúl déli felén, a Duna-Tisza közi területeken, az Északi-Középhegységben és a Tiszántúlon is - közölte az Útinform péntek délelőtt a honlapján.



Azt írták, hogy az északnyugati szél miatt előfordulhatnak hóátfúvások, ami sokat ront a látási körülményeken. A havazással érintett területeken az autópályák és a főutak burkolata többnyire vizes vagy sónedves. A hegyvidéki utak a Mátrában és a Mecsekben, valamint az alsóbbrendű utak a Dunántúl déli felében és az észak-keleti megyékben vékony rétegben havasak vagy latyakosak.



Az Útinform tudatta azt is, hogy sok a megcsúszásos baleset, ezért arra kérik az autósokat, hogy a télies körülményeknek megfelelően, lassabban, óvatosabban vezessenek, és kerüljék a felesleges előzéseket.



A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint pénteken délutánig többfelé várható havazás, majd fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Az ország nagyobb részén legfeljebb 2-3 centiméteres hóréteg képződhet, de különösen a Dél-Dunántúlon, a Duna-Tisza közén Bács-Kiskun és a Gödöllői-dombság térségében, valamint a keleti határ közelében helyenként 3-7 centiméter is hullhat. A friss hó vastagsága lokálisan esetleg elérheti a 10 centimétert is, erre inkább a Dél-Dunántúlon van esély.



A hőmérséklet a csapadékhullás idején várhatóan fagypont körül fog alakulni, így napközben a hóréteg olvadozhat - olvasható a HungaroMet Zrt. honlapján.