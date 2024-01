Közlekedés

MÁV-Volán: tavaly több mint 148 millió forint pótdíjat fizettek be a bliccelő utasok

Tavaly a pótdíjbefizetésekből a MÁV-Start kasszájába 88 millió forint, a Volánbuszhoz pedig majdnem 60 millió forint folyt be - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a MÁV-Start jegyvizsgálói 2022-ben 19 ezer alkalommal, 2023-ban pedig több mint 30 százalékkal többször, 25 ezer esetben szabtak ki büntetést a jegy nélkül utazók részére, a növekedés egyik oka a vasúttársaság szerint a tavalyi év rekord utasforgalma lehet.



Az elmúlt évben csaknem 6700 ügyet sikerült lezárni, ezzel 35 millió forintnyi tartozást egyenlítettek ki a MÁV-Start felé, amihez hozzáadódtak a korábbi évekből visszamaradt büntetések befizetései is; a legnagyobb egyösszegű befizetés csaknem 430 ezer forint volt.



Jelenleg több mint 70 ezer utas 170 ezer tartozását kezeli a vasúttársaság 4,1 milliárd forint értékben - tették hozzá.



A Volánbusz járatain 2023-ban 13 ezer esetben szabtak ki pótdíjat 223,9 millió forint értékben. Tavaly összesen 59,9 millió forint érkezett be az elmúlt évek tartozásainak rendezésével.



A pótdíjat meg nem fizetőkkel szemben a társaság minden esetben megteszi a szükséges lépéseket, jelenleg 790 bliccelés vár jogi végrehajtásra - írták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a MÁV-Volán-csoport segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat - áll a közleményben.