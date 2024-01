Autó

Erről számolt be a Mercedes-Benz a magyarországi újautó-piacon

Az elektromobilitás térnyeréséről, a luxusmodellek iránti kereslet növekedéséről, valamint a Kecskeméten gyártott modellek jó szerepléséről számolt be 2023. évi magyarországi értékesítését összegezve a Mercedes-Benz Hungária Kft. kedden.



A társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében ismerteti: 2023-ban 4419 darab Mercedes-Benz személyautót regisztráltak Magyarországon. Az értékesítésből már minden negyedik modell (639 darab) kecskeméti gyártású volt, a CLA (314 darab), az A-osztály (280 darab) és az EQB (45 darab) továbbra is jelentős szerepet töltött be a hazai eladásokban - tették hozzá.



Egy évvel korábban a cég akkori tájékoztatása szerint Magyarországon 5516 új Mercedes személyautót helyeztek forgalomba a márkakereskedők.



Az elektromos (EQ) és plug-in hibrid (PHEV) modellek népszerűsége nőtt 2023-ban - emelik ki a közleményben. Összesen 1463 darab talált gazdára, így minden harmadik regisztrált Mercedes-Benz személyautó EQ vagy PHEV modell volt. A PHEV szegmensben 1068 darab Mercedes-Benz modell értékesítésével a vállalat 20 százalékkal részesedik az országos PHEV piacon - jelezték.



A tisztán elektromos modellek 395 darabos értékesítésével a hazai elektromosautó-piacon a vállalat 6,9 százalékos részesedést ért el.



A luxusmodellek további térnyerését jelzi Magyarországon, hogy a vállalat a Top End Vehicle (TEV) szegmensben is kiemelkedően teljesített: a regisztrált modellek több mint 22 százaléka (956 darab) ebből a kategóriából került ki.



Az elektromobilitás és a luxus szegmens erősödésének trendje összhangban van a Mercedes-Benz globális stratégiájával, amelynek megvalósítását töretlenül folytatja az autógyártó - hangsúlyozzák közleményben.



A Mercedes-Benz Group AG január 11-én ismertette a 2023-as évre vonatkozó globális értékesítési adatait. Eszerint a Mercedes-Benz Cars 2023-ban 2 043 800 járművet értékesített. A társaság tisztán elektromos járműveinek (BEV) eladásai 2023-ban 73 százalékkal emelkedtek; a BEV és hibrid eladások a teljes személyautó-értékesítés 19 százalékát tették ki.



A Mercedes-Benz Hungária Kft. legutóbbi lezárt évében, 2022-ben a személyautó üzletág nettó árbevétele 140 milliárd forint volt. A társaságcsoport ebben az évben több mint 235 milliárd forint nettó árbevételt realizált Magyarországon.