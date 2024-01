Közlekedés

MÁV: a vármegye- és országbérletek sikere túlszárnyalta az előzetes várakozásokat

A vármegye- és országbérletek sikere túlszárnyalta az előzetes várakozásokat, a 2023. május 1-jén bevezetett új bérletfajtából 8 hónap alatt már több mint 4 milliót vásároltak a MÁV-Start, a GYSEV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatain utazók - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, az újfajta díjtermék mára teljesen átvette a korábban megszokott bérletek helyét, ez utóbbiak a teljes bérletvásárlásnak mindössze 10 százalékát teszik ki, 10 bérletből 9 már ország- vagy vármegyebérlet.



Ismertetik, hogy a vármegye- és országbérleteket több mint 1100 értékesítési ponton, a közszolgáltatók jegypénztáraiban és az automatákból árusítják, de megvásárolhatók a GYSEV értékesítési hálózatában is. Leggyorsabban és legkényelmesebben továbbra is MÁV app segítségével érhetők el.



Részletezik hogy az értékesítés tavaly áprilisi kezdete óta a közösségi közlekedéssel utazók december 31-ig 4 070 797 darab ország- és vármegyebérletet vásároltak, ennek 65 százaléka vármegyebérlet. A tanítási időszak legforgalmasabb hónapjaiban - szeptemberben, októberben, novemberben - 550-600 ezer darabot adtak el az új díjtermékekből.



Az új bérletek egyik legnagyobb előnye a korlátlansága, azaz vármegyén belül vonatról bármikor át lehet szállni helyközi buszra - Zalaegerszegen és Esztergomban helyi buszra is - vagy akár HÉV-járatokra, vasútvillamosra, így az utazástól függően használhatók ki az átszállási lehetőségek - hívták fel a figyelmet.