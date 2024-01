Autó

Videón az első bejelentett Cybertruck baleset!

A kaliforniai SR 35-ös úton, Palo Alto közelében történt balesetben egy 2023-as Tesla Cybertruck szenvedett balesetet - jelentette egy Reddit-felhasználó, amelyet a kaliforniai autópálya-rendőrség is megerősített. Az ütközés akkor történt, amikor egy 2009-es Toyota Corolla, amelyet egy 17 éves fiatalember vezetett, nekiment a három embert szállító Cybertrucknak.



Az előzetes vizsgálat szerint a Corolla dél felé haladt, amikor a sofőr megmagyarázhatatlan okból jobbra kanyarodott, és a jobb oldali padkának ütközött. Ezt követően a Corolla visszatért az úttestre, áttért a másik sávba, és összeütközött az észak felé tartó Cybertruckkal.



Annak ellenére, hogy a Tesla Cybertruck gyártása során felmerültek aggályok annak kialakításával és a lehetséges ütközésbiztonságával kapcsolatban, a balesetben érintett felek a jelentések szerint nem szenvedtek súlyos sérüléseket. A kaliforniai autópálya-rendőrség közleménye megemlíti a Cybertruck vezetőjének feltételezett kisebb sérülését, aki elutasította az orvosi ellátást.



Azt is megjegyezték, hogy semmi nem utalt arra, hogy a Tesla autonóm üzemmódban működött volna az ütközés idején. Az időjárási körülményeket felhősnek és nedvesnek írták le, ami valószínűleg hozzájárult az incidenshez.



A Redditen megosztott képek a Toyota Corolla elejének jelentős sérülését mutatták. A YouTube-on közzétett dashcam-felvételek az utóhatást mutatták be, amelyeken a Corolla sérült vezetőoldala és eleje látható. Míg a Cybertruck eleje nem látható a rendelkezésre álló képeken, mindkét oldala és a hátsó rész kisebb sérüléseket mutatott, még az oldalsó függönylégzsákok működésbe lépése ellenére is.



Ez az incidens tovább erősíti a Tesla Cybertruck biztonságát és ütközésállóságát övező folyamatos vitákat, különösen a hagyományos járművekkel való ütközések valós forgatókönyveiben. A Corolla látható sérülése ellenére a Cybertruck vezetőjének viszonylag könnyű sérülése hozzájárulhat a jármű biztonsági jellemzőinek és szerkezeti integritásának folyamatban lévő értékeléséhez.