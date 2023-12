Autó

Közel 16 méteres pótkocsit vontatott egy Tesla - a sofőr elmenekült - videó

Valaki egy bő 16 méter hosszú pótkocsit vonszolt át a texasi Harlingen városán – szúrta ki a Totalcar. A felvételen látható, amint egy Tesla és a pótkocsi egy benzinkút parkolójába állt félre, majd a sofőr elmenekült a helyszínről, akit azóta sem találnak.



A The Drive magazin felvette a kapcsolatot a vállalat egyik munkatársával, aki elmondta, hogy a pótkocsit életveszélyesen rögíztették az elektromos crossoverre.



„A csatlakozási pontok nem voltak kompatibilisek egymással, így némi gányolás után sikerült csak rögzíteni a 16 méteres utánfutót. Ez már önmagában is aggodalomra ad okot, de emellett a Tesla vonóhorga maximum bő 1,5 tonnára van hitelesítve, míg az utánfutó üresen is 4,5 tonna körül alakult. A másik problémás pont, hogy a Tesla elektromos csatlakozója, mely többek között a lámpák, indexek és a féklámpa működtetésére szolgál, szintén különböznek az utánfutó csatlakozójától, amin így egyik sem működött” – kommentálta az esetet a hazai szakmai lap.



Az autó hátulja eléggé meggyűrődött és valószínűleg a hajtáslánc sem volt hálás egy ilyen vontatós mutatványért – tették hozzá.

Model Y Towing pic.twitter.com/4fDT241Ln6 — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 21, 2023