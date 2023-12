Közlekedés

Kisvasúti járműbemutató a Széchenyihegyen

Kisvasúti járműbemutatóra várja a Gyermekvasút a családokat Széchenyihegy állomáson csütörtökön és pénteken 10-től 16 óráig - közölte MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.



Nosztalgiavonatok ingáznak Széchenyihegy és Virágvölgy között, de forgalomba áll a Gyermekvasút legújabb felújított járműve, a C50-es típusú zöld dízelmozdony is - írták a közleményben, hozzátéve, hogy a téli szünetben mindennap feldíszített kocsikkal járnak a vonatok, érdemes egy kisvasutazással egybekötött kirándulást tervezni a budai hegyekbe.



A tájékoztatás szerint a járműbemutatón közelebbről is meg lehet nézni a forgalomban ritkábban közlekedő járműveket, fel lehet menni a mozdonyok vezetőfülkéjébe. Az Mk45-ösön kívül Mk48-as, a C50-es dízelmozdony és egy gőzös sorakozik fel a végállomás tárolóvágányán, valamint szenes teherkocsi és szalonkocsi is fogadja az érdeklődőket - olvasható a közleményben.