Főpolgármesteri Hivatal

A fejlesztéseknek köszönhetően csökkennek a közúti közlekedés veszélyei

A budai és a XIII. kerületi fejlesztéseknek köszönhetően csökkennek a közúti közlekedés veszélyei - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.



Mint írták, Budapest II., III. és XIII. kerületének közlekedését meghatározó jelentős fejlesztések valósulnak meg egy közel egymilliárd forint európai uniós támogatású projektnek köszönhetően. Ezzel nemcsak a kerékpáros, hanem az egyéb közlekedési módok feltételei is javulnak - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint az Árpád fejedelem útján épülő kerékpározható útvonal új kapcsolatot teremt a Margit híd és az Árpád híd között, illetve az építési munkák és forgalomtechnikai beavatkozások révén átalakul a Serfőző utca-Árpád fejedelem útja kereszteződése a közlekedés veszélyeinek csökkentése, különösen a legvédtelenebb úthasználók biztonsága érdekében.



A projekt tervezésekor fő szempont az volt, hogy gyors és biztonságos közlekedési kapcsolatok jöjjenek létre, és a megvalósuló kerékpáros útvonalak csatlakozzanak a kerékpárfogalmi hálózat jelenlegi, illetve tervezett szakaszaihoz - ismertették.



Közleményükben azt írták, "fontos, hogy a mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás kerékpárral is minden korosztálynak elérhető legyen, illetve a fejlesztések hatására egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett, akár a közösségi közlekedéssel társítva is".



A munkáknak köszönhetően több kereszteződésben és útszakaszon jelentősen csökkennek a közúti közlekedés veszélyei. A kerületi fejlesztések célja az is, hogy ösztönözzék a fővárosban közlekedőket a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás igénybevételére - hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően biztonságosan kerékpározhatóvá válnak a főútvonalak.



Mint a részletekkel kapcsolatban írták, az Árpád fejedelem útján új, egybefüggő kerékpározható útvonal jön létre a Germanus Gyula parktól a Szentlélek téren át egészen a Flórián térig; csökkennek a közúti közlekedés veszélyei a Váci úton és a Vörösvári úti kereszteződésekben, illetve a Viza utca-Népfürdő utca csomópontban régóta megvalósítani kívánt fejlesztéssel biztonságosabbá válik a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők átkelése a Duna-part és a sűrűn lakott belsőbb területek között.



A Margitsziget északi részén irányhelyes kerékpársávok és további közlekedésbiztonsági intézkedések javítják az Árpád hídra fel és az onnan történő lehajtást; több egyirányú utca megnyílik a kétirányú kerékpáros-forgalom előtt a XIII. kerületben, valamint a gyalogos- és zöldfelületek fejlesztése ösztönzi a közterületek közösségi használatát, és vonzóbbá teszi a közlekedést a fenntartható közlekedési módokkal - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.



A beruházás teljes kivitelezése december közepén fejeződik be - olvasható az összegzésben.