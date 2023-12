Közlekedés

Megújult a Nyugati pályaudvar Teréz körút felőli külső homlokzata és a főlépcső

Megújult a Nyugati pályaudvar Teréz körút felőli homlokzata, a tornyok és a főlépcső - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.



A Nyugati pályaudvar utascsarnokának és homlokzatának felújítása több ütemben zajlik, az elmúlt években számos részlet kapta vissza eredeti arculatát, a Teréz körúti homlokzat megújítása most fejeződött be teljeskörűen.



A közlemény szerint a Nyugati pályaudvaron még tart a keresztaluljáró felújítása. Ennek keretében a WestEnd felőli 1-9-es vágányokat összekötik a ceglédi váróval, azaz a 14-17. vágányokkal. A keresztaluljáróban megújul az álmennyezet, a világítás és a burkolat. Akadálymentesítésként a használaton kívüli peronfelvonó helyére új, kerekesszék és babakocsi szállítására alkalmas nagy teherbírású felvonót építeni be.



A munkákat 2024-ben fejezik be.



A keresztaluljáró és a lift kivitelezése a MÁV beruházásában, hazai költségvetési forrásból és az Európai Unió finanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg - tájékoztatott a MÁV.