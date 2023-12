Közlekedés

Elkészült az M3-M35 autópálya görbeházi csomópontjának fejlesztése

Elkészült az M3-M35 autópálya görbeházi csomópontjának fejlesztése, aminek eredményeként a két szomszédos nagyváros, Debrecen és Nyíregyháza immár mindkét irányból közvetlenül autópályán is elérhető - közölte a beruházás átadásán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) magasépítésért felelős helyettes államtitkára pénteken.



Nyul Zoltán azt mondta, a 4,9 milliárd forint magyar forrásból megvalósított beruházás a teljes kelet-magyarországi úthálózat szempontjából meghatározó.



Hozzátette: egy korábban műszaki értelemben hiányos beruházás nagyon fontos kiegészítése készült el, amelynek keretében a Zemplénkő Kft. kivitelezésében egy 101,5 méteres híd, 1060 méter útpálya és egy üzemi forduló épült meg.



Nyul Zoltán beszámolt arról is, hogy a térségben számos további munka előkészítése zajlik. Ezek között említette az M49-es út Mátészalka és az országhatár közötti szakaszának építését, a Baktalórántháza-Nyírbátor közötti útszakasz korszerűsítését, a nyíregyházi ipari park közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, illetve Hajdú-Biharban a 4. számú főút fejlesztését, benne a Debrecen-Hajdúszoboszló közötti útszakasz bővítését.



Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos méltatta a kormányzati és önkormányzatok közötti összefogást és együttműködést, amelynek eredményeként teljes értékűvé vált a két autópálya görbeházi csomópontja.



Nyíregyháza és Debrecen közvetlen összekapcsolása autópályával nemcsak kényelmesebb közlekedési kapcsolatot jelent a két vármegyeszékhely között, hanem a környezettudatosság szempontjából is jelentős, ugyanis ezzel több települést is elkerülhet a tranzitforgalom - mondta a nyíregyházi fideszes országgyűlés képviselő.



Kósa Lajos, Debrecen fideszes országgyűlési képviselője az előzményekre utalva felidézte, hogy a beruházás tervei már az első Orbán-kormány idején megvoltak. Az utána következő időszakban azonban lemondtak a két város autópálya-összeköttetéséről, helyette megépítették a mára már bezárt, leromlott állagú polgári archeoparkot.



Akkor 1,6 milliárd forint lett volna a két lehajtó megépítése a csomópontban, most csaknem ötmilliárdba került, de végre megépült, és várhatóan jelentős teherforgalomtól mentesíti majd a túlterhelt 4. számú főutat - fűzte hozzá a politikus.



Papp László (Fidesz-KNP), Debrecen polgármestere azt mondta, Magyarország új gazdaságfejlesztési centruma Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc térségében valósul meg, aminek elengedhetetlen feltétele a sikeres közlekedési fejlesztés. Utalt rá, hogy a debreceni iparfejlesztés eredményeként a tranzitforgalom jelentős mértékben fog bővülni az elkövetkező években, ezért is fontosak a közlekedési beruházások.

Jászai Menyhért (Fidesz-KDNP), Nyíregyháza alpolgármestere jelezte: városában az elmúlt években kormányzati segítséggel korszakos fejlesztések valósultak meg. Hozzátette: görbeházi csomópont fejlesztése, túl azon, hogy a lakosság kényelmét szolgálja, fontos láncszeme a gazdaságfejlesztésnek.