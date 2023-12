Közlekedés

BKK: ezentúl az autóbuszokon is megjelennek a valós idejű átszállási lehetőségek

A villamosok és trolibuszok után már az autóbuszokon is értesülnek a BKK ügyfelei arról, hogy melyik megállónál milyen járatokra szállhatnak át - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a társaság több mint 1300 járművön vezette be az ügyfelek utazástervezését segítő szolgáltatást.



A tájékoztatás szerint a járművek belső kijelzőin megjelennek a soron következő megállóban elérhető BKK-járatok, elővárosi vonatok és HÉV-ek, emellett az útirányt és az indulásig hátralévő időt is feltüntetik a monitorokon.



Idén folyamatosan bővült azoknak a járatoknak a száma, amelyek utastéri kijelzőin megjelentek a valós idejű átszállási lehetőségek. Az utasok először májusban, a Combino villamosokon találkozhattak ezzel a szolgáltatással, majd a kedvező tapasztalatok hatására nyáron további villamosokon, ősszel pedig a trolibuszokon és a fogaskerekűn jelentek meg a valós idejű tájékoztatók - olvasható a közleményben.