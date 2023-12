Közlekedés

December 10-től új menetrend lép élet a Volánbusznál

Országszerte számos módosítást vezet be menetrendjén a Volánbusz december 10-től - tájékoztatta szerdán az MTI-t az állami társaság.



A közlemény szerint a menetrendváltozással a munkába és iskolába járás, valamint a vasúti átszállás lehetőségei is bővülnek. A nagyobb hétvégi forgalom miatt több vonalon új járatokat indít a társaság - írták.



Veszprém és Győr között a hétvégén új buszpár közlekedik. Vasárnap délutánonként Makóról, Hódmezővásárhelyről, Szentesről és Csongrádról indulnak új járatok a főváros felé.



A Pécs-Baja-Szeged útvonalon a tanév végéig hétvégenként több járat indul, valamint jellemzően péntekenként és vasárnaponként Pécs és Baja között több busz közlekedik - tájékoztatott a társaság.



A változás a többi között érinti a Budapest-Ercsi-Adony-Dunaújváros között közlekedő buszok menetrendjét is.



Mivel Szeged és Hódmezővásárhely között már vasútvillamos is jár, ezért a délelőtti és délutáni időszakokban csökken az autóbuszforgalom, négy járatpár megszűnik.



Közölték: Mezőkövesden a vasútállamos mellett kialakított buszállomást december 10-étől használhatják az utasok, a városközpont helyett a járatok innen indulnak és ide érkeznek.



A menetrendmódosítás összes részletéről a Volánbusz honlapján lehet tájékozódni.



A MÁV új vasúti menetrendje szintén december 10-től érvényes - közölte egy hete a vasúttársaság.