Közlekedés

Figyelem! - Letereli a rendőrség a kamionokat több helyen

Letereli a rendőrség a kamionokat a 4-es főútról Kisvárdánál a 4145-ös útra, a járművek a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett, Tiszabezdédnél térhetnek vissza; az M3-as autópálya irányából az ukrán határ felé tartó kamionokat pedig az Őri lehajtónál terelik le az autópályáról és a Csengersimán lévő átkelőhely felé irányítják, ezzel is csökkentve a záhonyi átkelő terheltségét és a 4-es főúton várakozó kamionok számát - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy blokádok, több napja tartó demonstrációk bénítják meg a teherforgalmat a lengyel és a szlovák határátkelőhelyeken.



A lengyel blokád miatt - amelyhez a szlovák fuvarozók is csatlakoztak és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán-szlovák átkelőt - a torlódások már Magyarországon is érezhetők, ugyanis az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják elérni úti céljukat.



Kiemelték, hogy a záhonyi határátkelőhelyen megnövekedett tranzitforgalom miatt több helyen kell terelésre számítani.



A kilépő tranzitforgalom az elmúlt napokban a határátkelőhelyen rendkívüli mértékben megnövekedett, a 4-es főúton az Ukrajna felé tartó kamionok kilométeres sorokban várakoznak.



A rendőrség teljes kapacitással működteti a határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is több órás, aminek főként az az oka, hogy hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, "ezzel az ukrán oldalon a fogadókészség és beléptetés gördülékenysége korántsem arányos" - írták.



A probléma miatt kiemelt figyelmet fordítanak az út szélén veszteglő kamionokra, amelyek az érintett útszakasz járhatóságát nehezítik, valamint a járművekből gyakorta kiszálló sofőrök is balesetveszélyes helyzetet idéznek elő.



Közölték azt is, hogy a rendőrség a helyzet megoldása érdekében folyamatosan együttműködik a szlovák hatóságokkal, mivel az Ukrajnába tartó kamionok egy része Szlovákiában várakozik.