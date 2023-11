Közlekedés

Torlódás várható a gyulai határátkelőhelyen

A rendőrség azt kérte a tehergépjárművek vezetőitől, hogy amennyiben lehetséges, a felújítási munkálatok idején válasszanak másik közúti átkelőt a határátlépéshez. 2023.11.30 12:20 MTI

A korábbi közléssel szemben nem kezdődik el ezen a héten az útburkolat felújítása a gyulai határátkelőhelyen; a munkákat jövő hét elejére tervezik, így akkor várható torlódás - közölte csütörtökön a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.



Mint írták, eredetileg pénteken indult volna a beruházás; az új dátum szerint azonban december 4-e, hétfő és december 7-e, csütörtök között végzik el a munkálatokat.



Ezalatt a be- és kilépő oldalon is csak egy-egy forgalmi sávon léptetik át a tehergépjárműveket, ami jelentős forgalomlassulást és torlódást okozhat.



A rendőrség azt kérte a tehergépjárművek vezetőitől, hogy amennyiben lehetséges, a felújítási munkálatok idején válasszanak másik közúti átkelőt a határátlépéshez.



Az útfelújítási munkák elvégzése a személygépjárművek közlekedésére szolgáló forgalmi sávokat közvetlenül nem érinti, de a sávlezárások, illetve forgalomterelések miatt a személyautókkal közlekedőknek is fokozott figyelemmel kell közlekedni a határátkelőhely területén - jelezték.