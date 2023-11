Közlekedés

Közlekedésbiztonsági kampányt indít a NÚSZ a téli vezetésről

A téli közlekedésben tapasztalható kihívások leküzdésében és a váratlan helyzetek megoldásában segíti a sofőröket a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. most induló közlekedésbiztonsági kampánya - közölte a szolgáltató pénteken az MTI-vel.



Azt írták, a társaság elkötelezett az iránt, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre, ezért évről évre kiemelt hangsúlyt fektet a szemléletformálásra és az edukációra.



A tájékoztatás szerint 2023-ban immár ötödik alkalommal szervezi meg a NÚSZ Zrt. a közlekedj biztonságosan kampányát. A vállalat idén a hideg évszakban tapasztalható nehézségekre, közlekedési kihívásokra és váratlan helyzetekre irányítja rá a figyelmet, valamint tapasztalt szakértők segítségével kínál megoldási lehetőségeket az autósoknak - ismertették a közleményben.



Idén a NÚSZ Zrt. vlogcastsorozatot és edukációs videókat tesz elérhetővé az érdeklődőknek, valamint a közúti közlekedés veszélyeit bemutató szimulátoros kitelepüléssel is készül. A társaság YouTube-csatornáján és közösségimédia-felületein csütörtökönként megjelenő vlogcastadások házigazdája Szujó Zoltán. A műsorvezető, sportriporter első beszélgetőpartnere Hoffer Zsolt rendőr alezredes, vezetéstechnikai oktató. Az epizódban vezetéstechnikai szempontok szerint veszik górcső alá, hogy miként lehet helyesen kezelni a téli vezetés olyan veszélyes helyzeteket magában hordozó tényezőit, mint a csúszós utak, a hideg időjárás vagy a korlátozott látási viszonyok. Tippeket adnak arra is, hogyan lehet leküzdeni az ezek által esetlegesen okozott belső feszültséget, idegességet.



A NÚSZ Zrt. "#közlekedjbiztonságosan" kampányaiban az elmúlt években számos edukációs tartalmat, így videókat, online kiadványokat tett közzé, és lebonyolított online felméréseket és játékokat is. Az idei és a korábbi évek kampányairól a társaság honlapján található bővebb információ - olvasható a közleményben.