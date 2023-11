Terrorizmus

Szlovénia ismét meghosszabbítja az ellenőrzést a horvát és a magyar határon

A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozott arról, hogy december 21-ig meghosszabbítja a határellenőrzést a horvát és a magyar határon - közölte a kabinet ülését követően Bostjan Poklukar szlovén belügyminiszter.



A tárcavezető jelezte: a kormány megbízta a külügyminisztériumot, hogy értesítse az uniós tagállamokat és az Európai Bizottságot a határellenőrzés tervezett hat hónap időtartamra szóló ideiglenes visszaállításáról is, amelyre szerinte EU-ban fennálló magas terrorfenyegetettségi szint miatt van szükség.



Jelenleg a kormány a schengeni határellenőrzési kódex 28. cikke alapján hosszabbítja meg a határellenőrzéseket, amit legfeljebb két hónapig, azaz december 21-ig tehet meg. Ezt követően Szlovénia a kódex 25. és 27. cikke alapján fog határellenőrzést végezni, amely hat hónapig teszi lehetővé a belső határellenőrzéseket - magyarázta Poklukar.



"Remélem, hogy a terrorfenyegetettség szintje csökken, és feloldhatjuk az intézkedéseket, de jelenleg mindent megteszünk Szlovénia biztonsága érdekében" - fogalmazott.



A miniszter arról is biztosított, hogy a határ mentén élők nem fognak semmit észlelni az intézkedésből. "Nem akarunk hosszú sorokat és a forgalom leállását a korábbi határátkelőhelyeken" - hangsúlyozta.



Az olasz határon végzett ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta: olasz hivatali kollégája informálisan közölte vele, hogy Róma is fontolóra veszi az intézkedés további hat hónapos meghosszabbítását. Ugyanakkor hozzátette: mindkét ország azon dolgozik, hogy a határ mentén élő lakosság ne érezze ennek hátrányát.



Szlovénia először október 21-én állította vissza a határellenőrzést, és 14 ellenőrzőpontot hozott létre a horvát és a magyar határon, előbbin 12-őt, utóbbin kettőt. Az uniós állampolgárok minden határátkelőhelyet használhatnak, a más országok állampolgárai viszont kizárólag ezen a 14 ponton léphetik át a határt.