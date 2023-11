Közlekedés

Magyarországon áthaladó vonatokat is érint a német vasúti sztrájk

Több Magyarország területén áthaladó vonatot is érint a német vasúton korlátozásokkal járó munkabeszüntetés - tájékoztatta a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága szerdán az MTI-t.



Mint írták, a német vasúttársaság (Deutsche Bahn) a MÁV-ot arról tájékoztatta, hogy a vasúti sztrájk Németországban szerda este tíz órától, csütörtök este hatig tart, emiatt pedig a német vasúti hálózaton a távolsági és regionális forgalomban is jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre lehet számítani.



A munkabeszüntetés miatt Tatabányáról több Railjet express vonat csak az ausztriai Salzburgig, szerdán a Berlinbe közlekedő Metropol EuroNight csak a lengyelországi Rzepinig, csütörtökön a Berlinből induló Metropol EuroNight csak a lengyelországi Rzepintől közlekedik, csütörtökön a Hungária EuroCity Drezdáig jár, de arról Prágában egy másik szerelvényre kell átszállni, míg visszafelé a Hungária EuroCity csak Prágától közlekedik.



Pénteken a Hungária EuroCity csak Prágáig közlekedik - közölték, hozzátéve, hogy a Tatabánya-München, illetve München-Tatabánya közötti railjetek korlátozás nélkül közlekednek, az úgynevezett 66-os számú Railjet kivételével, amely szerdán csak Salzburgig jár.



A magyar vasúttársaság tájékoztatása szerint a már korábban megváltott Németországba vagy a visszaútra szóló menetjegyek díjmentesen visszaválthatóak, vagy a jegyen feltüntetett viszonylatban felhasználhatóak. A menetjegy visszaváltását vagy más időpontra érvényesítését a nemzetközi jegypénztárakban, az elektronikusan vásárolt jegyek esetében az informacio@mav-start.hu címen intézhetik az utasok.



Új jegy vásárlása esetén a vasútvállalat csak a még elérhető ajánlatokat tudja biztosítani. Amennyiben csak drágább jegy kiadása lehetséges az utas részére, akkor a két jegy ára közötti különbözetre méltányossági kérelmet nyújthat be az ügyfélszolgálathoz - írták.



A Deutsche Bahn azt javasolja az utasainak, hogy amennyiben tehetik, halasszák el az utazásukat, illetve azt ajánlják, hogy Németországba utazás előtt tájékozódjanak a Deutsche Bahn, illetve az Osztrák vasút (ÖBB) weboldalán és a MÁV tájékoztatási felületein, illetve ügyfélszolgálatainál - olvasható a Mávinform tájékoztatójában.