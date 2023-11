Közlekedés

Kína speciális lézereket használ az autópályákon, hogy ne aludjanak el a sofőrök - videó

A közösségi médiában terjedő vírusvideó azt mutatja be, hogy az autópályákon erőteljes, villogó fényekkel irányítják az autósok járműveit. A jelentések szerint ez a proaktív stratégia jelentősen csökkentette a balesetek valószínűségét, és ezzel minden utazó számára biztonságosabbá tette a kínai autópályákat.



A mikroblogplatformon az "X" felhasználó Science Girl tette közzé a videót. A képaláírásban azt írta: "A Qingdao-Yinchuan gyorsforgalmi úton rögzített videón a járművek felett lebegő vibráló lézerfények láthatók. Li, a kamera mögött álló személy arról számolt be, hogy ezek a fáradtság elleni lézerfények gyorsan felélénkítették őt, és csökkentették a kimerültségét a hosszan tartó éjszakázás során"."



A videó mostanra vírusként terjedt el a közösségi médiaplatformon.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 6, 2023

A hírek szerint Kínában már bevezették az autópályákon, de nem világos, hogy mikor kezdték el használni.



Az innovatív intézkedés célja, hogy a sofőrök ne bóbiskoljanak el a volán mögött.



A videó vitát váltott ki a közösségi médiában. Míg sokan úgy vélik, hogy ez egy nagyszerű ötlet, mások szerint rossz dolog. Sokan még azt is felvetették, hogy hogyan vakíthatja el a sofőröket.





"Jobb ötlet: véletlenszerűen dobjunk cápákat az útra, a sofőrök úgy maradnak ébren, hogy kitérnek előlük. Fogadok, hogy van még jobb ötlet is" - kommentálta egy "X" felhasználó. Egy másik személy azt írta: "Kinek a zseniális ötlete, hogy elvakítsa a sofőröket? Gratulálok, akik nem álmosak, azok most elvesztették a tájékozódási képességüket."



Egy személy megemlítette: "Ez dezorientáló. Egész életemben kézi váltóval vezettem (még mindig megvan a 2005-ös BMW M3-asom), és ez több balesetet fog okozni, mint amennyit meg akarnak előzni vele."