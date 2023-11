Közlekedés

Mávinform: hétvégére lezárják a Nyugati pályaudvar melletti parkolót

A hétvégére lezárják a budapesti Nyugati téri parkolót a toronydaru bontása miatt - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a Nyugati pályaudvar Teréz körúti homlokzatának és tornyainak felújítása ütemterv szerint halad és most hétvégén következő fontos szakaszához érkezik.



A délkeleti torony (Eiffel tér felőli oldal) felújításában részt vevő toronydaru is befejezte a munkálatokat, ezért a kivitelező szombaton és vasárnap elbontja azt. A biztonságos munkavégzés érdekében a vállalkozó a Nyugati tér felőli parkolót az egész hétvégére lezárja - tették hozzá.



A Mávinform ismertetése szerint a toronydaru elbontása után kezdődhet meg a délkeleti torony állványzatának bontása is, amit a hátralévő munkálatok mellett folyamatosan végeznek majd.



A tervek szerint az év végéig a munkálatok teljesen befejeződnek a Teréz körúti homlokzaton, az állványzatot és a védőtetőt is leszerelik, így teljesen megújult külsővel várja majd utasait a Nyugati pályaudvar - olvasható a közleményben.