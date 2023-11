Illegális bevándorlás

Ismét meghosszabbította Pozsony az ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon

A határellenőrzés célja a következő időszakban is az lesz, hogy minél kevesebb illegális migráns érkezhessen az országba. 2023.11.02 17:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét meghosszabbította Szlovákia az október elején bevezetett ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon, a hosszabbítás ezúttal húsz napra szól, vagyis november 23-ig lesz érvényben - erről szerdai ülésén döntött a pozsonyi kormány.



Szlovákia október 5-én vezetett be ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon, az intézkedést az illegális migráció megfékezésének szükségességével indokolva, ezt később november 3-ig meghosszabbították. Akkor az ezzel kapcsolatos döntésre egy nappal azt követően került sor, hogy Csehország, Ausztria és Lengyelország hasonló intézkedést vezettek be szlovák határaikon.



A második hosszabbításról szóló mostani szlovák döntés ugyancsak a hasonló lengyel és a cseh intézkedést követi, Csehország szerdán, Lengyelország pedig csütörtökön jelentette be, hogy meghosszabbítja az ellenőrzéseket szlovák határán.



A határellenőrzés célja a pozsonyi kormány közlése szerint a következő időszakban is az lesz, hogy minél kevesebb illegális migráns érkezhessen az országba, s az ellenőrzéseket is ugyanúgy, a határ teljes hosszán valósítják majd meg.



"Abban az esetben, ha nem kerülne sor a belső határok ellenőrzésének megújítására, folytatódna az illegális bevándorlók beáramlása a területünkre, ami meghosszabbítaná a közbiztonság veszélyeztetettségét" - írta a javaslatot előterjesztő szlovák belügyi tárca az indoklásban, amelyből a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézett.



A szlovák hivatalos szervek adatai szerint a nyugat-balkáni tranzitútvonalon Szlovákiába érkező illegális migránsok száma az idén már elérte a 46 ezret, míg tavaly az egész év folyamán 5 ezer volt.