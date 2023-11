Közlekedés

Okostelefonon is megjeleníthetők a vasútállomások kijelzőinek adatai

Okostelefonon is megjeleníthetők a vasútállomások kijelzőinek adatai, vagyis a rendkívüli helyzetek okozta forgalmi változások, menetidők, vágányszámok, figyelmeztetések - olvasható a MÁV honlapjának keddi közleményében.



Az adatok a mikorindul.hu címen keresztül érhetők el, amely után a kiválasztott állomás nevét kell a böngésző címsorába beírni. A megtekintést az egyre több állomáson megtalálható QR-kódok is lehetővé teszik, a budapesti elővonalak közül majdnem az összesen elhelyezték már ezeket. Az utasoknak azt ajánlják, hogy mentsék el a számukra fontos állomások linkjét, de a kezdőképernyőre is kirakhatják azokat a közvetlen eléréshez - írták.



A vasúttársaság online rendszerein a közlemény szerint ma már 1300 vasútállomás és megállóhely menetrendi adatai és rendkívüli információi érhetők el, majdnem 150 állomásról pedig az indulási vágányszámokat is meg lehet tekinteni. Terveik szerint a fejlesztést, a QR-kódok kihelyezését kiterjesztik a kevésbé forgalmas regionális állomásokra, megállóhelyekre is, ahol jelenleg nincs digitális kijelző - olvasható a közleményben.