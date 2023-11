Közlekedés

Sebességmérőket telepítenek jövőre több terézvárosi csomópontban

Más települések tapasztalatai azt mutatják, hogy ahol ilyen box és mérő van, ott nincs gyorshajtás és csökken a balesetek száma. 2023.11.01 04:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sebességmérőt vásárol a terézvárosi önkormányzat és a kerület négy pontjára trafiboxot is telepítenek, hogy biztonságosabb legyen a kerület közlekedése, és a rendőrség közreműködésével kiszűrjék és felelősségre is vonják a gyorshajtókat - közölte az önkormányzat.



A tájékoztatás szerint a boxok helyeiről a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a kerületi rendőrkapitányság és a fővárosi rendészet iránymutatásai alapján döntött az önkormányzat.



Így trafibox kerül a jövő évben az Andrássy út - Izabella utcai csomópontba, az Andrássy út - Munkácsy utcai csomópontba, a Podmaniczky utca - Izabella utcai csomópontba, valamint a Podmaniczky utca - Rippl Rónai utcai csomópontba.



A box előnye, hogy 180 fokban elfordítható, így két irányból is alkalmas sebességmérésre, a helyi rendőrökön múlik, hogy mikor, milyen irányból ellenőrzik a közlekedőket - írták.



A közleményben idézték Soproni Tamás polgármestert, aki a döntést indokolva elmondta: más települések tapasztalatai azt mutatják, hogy ahol ilyen box és mérő van, ott nincs gyorshajtás és csökken a balesetek száma. "Pontosan ezt várjuk mi is, látványos javulást a közlekedési morálban és a baleseti statisztikákban. Az a 35 millió forint, amit a megvalósításra önkormányzatunk biztosít, nemcsak az itt élők, hanem valamennyi budapesti biztonságát szolgálja, az autósokét is" - fogalmazott Soproni Tamás.



Az önkormányzat közlése szerint "az eszközök jogszerű beszerzése, a forgalomtechnikai engedélyeztetés folyamata, majd a KRESZ-táblák kihelyezése időigényes". Ezt a munkát már megkezdték és nagyjából hat hónap alatt minden szabályosan lezárul - írták.