Illegális bevándorlás

Szlovénia 14 ellenőrzőpontot hoz létre a horvát és a magyar határon

Szlovénia 14 ellenőrzőpontot hoz létre a horvát és a magyar határon, előbbin 12-öt, utóbbin kettőt - közölte csütörtökön Marko Gasperlin, a rendőrfőigazgatóság egyenruhás rendőrkapitányságának igazgatója.



Gasperlin elmondta: az említett ellenőrzés alá vont határátkelőhelyek minden utazó számára nyitva lesznek, legyen szó személy-, vagy teherforgalomról. Harmadik országok állampolgárai ugyanakkor kizárólag ezen a 14 ponton léphetik át a határt.



A többi határátkelőhelyet csak az uniós polgárok használhatják, míg néhányat a határ menti lakosok, engedéllyel - tette hozzá.



Ami a határ menti lakosokra vonatkozó döntést illeti, a korábbi kishatárforgalmi szabályozás lesz érvényben - mondta Gasperlin, hangsúlyozva, hogy a lakosok érvényes, de lejárt okmányokkal, vagy más módon is igazolhatják, hogy jogosultak a kishatárforgalmi átlépésre. Kiemelte: a rendőrség mindenképpen igyekszik majd a határ menti lakosok életét a lehető legkevésbé "kellemetlenné" tenni a megfigyelés bevezetésével.



Az igazgató jelezte: azokat, akik rossz határátkelőhelyen találják magukat, a hatóságok a megfelelőhöz irányítják majd, különösen a harmadik országbeli állampolgárokat.



A rendőrség intenzíven készül a határellenőrzés bevezetésére, mind az iránymutatások és a jogalapok előkészítése, mind a személyi állomány tekintetében. A horvát határon már kiépítették a megfelelő infrastruktúrát az ellenőrzéshez, a magyaron pedig ennek biztosítására tesznek erőfeszítéseket, például sátrak felállításával - hangoztatta Gasperlin.



A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozott arról, hogy október 21-től legalább tíz napig határellenőrzést vezet be a horvát és a magyar határon, amely legfeljebb két hónapig meghosszabbítható. Olaszország a megváltozott európai és közel-keleti helyzet miatt biztonsági okokból szintén szombattól hasonló intézkedést jelentette be a szlovén határon.



Az utóbbi időben több uniós ország is bevezette, vagy úgy döntött, hogy kiterjeszti az ellenőrzéseket a schengeni belső határokon. Közéjük tartozik Ausztria is, amely 2015 óta végez ellenőrzéseket a Szlovéniával közös határán, és nemrég újabb hat hónappal meghosszabbította azokat.