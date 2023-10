Rendőrség

Csaknem kétezer autós bukott le vezetés közbeni mobilozás miatt egy egyhetes ellenőrzésen

Csaknem kétezer járművezetővel szemben indult eljárás menet közben kézben tartott mobiltelefon használata miatt a Focus on the road - Az utat figyeld! elnevezésű akció keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán.



A police.hu oldalon közzétett tájékoztatás szerint az október 9. és október 15. között lefolytatott akcióban elsősorban a menet közbeni rádiótelefon-használatot ellenőrizte a rendőrség Magyarország egész területén.



Hozzátették: nagy hangsúlyt kapott a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények felderítése is. Ilyen például, amikor a jármű vezetője menet közben elektronikai eszközt működtet, azon képi vagy szöveges adatot megtekint.



Az ORFK adatai szerint az akció ideje alatt a rendőrök 51 951 járművezetőt ellenőriztek. Menet közben kézben tartott mobiltelefon használata miatt 1914 esetben, további 27 alkalommal más kommunikációs eszköz használata vagy figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások - ismertették.



Kitértek arra is, hogy biztonsági öv használatának elmulasztásáért 6277 emberrel szemben intézkedtek.