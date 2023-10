Beszáguldott egy sofőr a kínai konzulátus épületébe - videó

A kaliforniai San Franciscóban a kínai konzulátus épületébe csapódott egy sofőr. A jármű teljesen áttörte a bejárati ajtót, majd a sofőrt a rendőrség egyszerűen lelőtte.



Az ütközés helyi idő szerint hétfő délután 15 óra körül történt - jelentette a San Franciscó-i rendőrség. A közösségi médiában keringő felvételek állítólag az incidens utóhatását mutatták, amelyen egy kék szedán látható az épület belsejében, miközben a megrémült járókelők elmenekültek a helyszínről.



Kathryn Winters őrmester, az SFPD rendőrtisztje elmondta, hogy a sofőrt a rendőrök lelőtték, és később belehalt sérüléseibe az "életmentő erőfeszítések" ellenére. A gyanúsítottat nem azonosították.

A man crashed his car into #ChineseConsulate in #SanFrancisco. pic.twitter.com/tuQggCXZso