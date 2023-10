Járműgyártás

A KIA zsolnai gyára 340 ezer autót gyárt az idén

A KIA zsolnai gyárában az idén 340 ezer autó készül a tervek szerint, ezzel a szlovákiai gyártóhely megközelíti a 2019-es csúcsév 344 ezer darabos termelését - tájékoztatta a KIA Slovakia az MTI-t.



Tavaly 311 ezer jármű készült a gyárban.



Zsolnán 2006-ban indult el a termelés, azóta a dél-koreai autógyártó 2,3 milliárd euró befektetést hajtott végre. A gyárban autóösszeszerelés és motorgyártás folyik, a mintegy 460 ezer motor több mint felét a helyszínen építik be, a többit más gyárak, így a Hyundai európai gyára számára szállítja.



A KIA Slovakia árbevétele 2022-ben 6,76 milliárd euró volt, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A cég adózott nyeresége ugyanebben az időszakban 175,5 millió euró volt, ami 21 százalékos csökkenés éves összehasonlításban.



Tavaly a Zsolnán készült modellek 57 százaléka volt Sportage modell, a többi Ceed. A zsolnai gyár 2006. évi nyitása óta gyártja a dél-koreai autógyár 30 évvel ezelőtt útjára indított sikermodelljét, már az ötödik generációs Sportage készül itt.



A KIA Európa piacát látja el a Zsolnán készült járművekkel. A magyar piacra is érkeznek innen autók, a márka magyarországi importőre, a KIA Hungary tájékoztatása szerint az idén több mint 5000 jármű jön Zsolnáról, az itthon eladott autóik 78 százaléka. A Zsolnán gyártott két modell Magyarországon is népszerű: a KIA márkakereskedésekben eladott új autók 32 százaléka Ceed, 22 százaléka Sportage volt az idén.



A KIA 2022-ben 7200 autót értékesített Magyarországon. Az idén a várhatóan megismétli ezt a teljesítményt, annak ellenére, hogy romlottak a gazdasági feltételek: az infláció, a devizaárfolyamok alakulása, a megemelkedett gyártási, logisztikai és finanszírozási költségek nehezítik az autóértékesítést - jelezték. Hozzátették: arra számítanak, hogy 2024 újabb nehéz év lesz az autókereskedelem számára Magyarországon.



Új KIA autók értékesítésével és szervizével több mint 30 telephelyen foglalkoznak Magyarországon.