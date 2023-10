Közlekedés

Ezek az új kötelező tartozékok - enélkül biztos nem kerülnek forgalomba az autók

Az Európai Unió 2019-ben átdolgozta az általános járműbiztonsági rendeletet (GSR), amelynek köszönhetően 2024 júliusától az új autók esetében több aktív biztonsági rendszer is kötelezővé válik, a távolabbi jövőben pedig újabb intézkedések egészítik ki a listát. A szabályozás a személygépjárművek és kisteherautók mellett a buszok és tehergépkocsik számára is számos követelményt ír elő.



A biztonsággal kapcsolatos autóipari innovációkkal összhangban az Európai Unió 2019-ben átdolgozta a GSR-t, vagyis az általános járműbiztonsági rendeletet. A várakozások szerint ezek az új szabályozások hozzájárulhatnak az emberi hibából eredő balesetek kockázatának csökkentéséhez.



Az általános járműbiztonsági rendelet átdolgozása értelmében 2024 júliusától több aktív biztonsági rendszer válik kötelezővé (továbbá 2026-ban és 2029-ben újabb intézkedések lépnek majd érvénybe). Ezek a biztonsági funkciók elsősorban arra szolgálnak, hogy a járművezetők figyelmesen és éberen közlekedjenek. Egy részük valamilyen formában már most is sok járműben jelen van.



A rendelet célja az Európai Unió útjain bekövetkező halálesetek és súlyos sérülések jelentős csökkentése korszerű biztonsági technológiák szabványos járműberendezésként történő bevezetésével, valamint az uniós gépjárműgyártók versenyképességének növelése a globális piacon az automatizált és teljesen automatizált járművekre vonatkozó első uniós jogi keret biztosítása révén - áll a rendelet hivatalos összefoglalójában, amit a Portfolio.hu elemzett.



A tágabb cél az, hogy hosszú távon mindez segítse az Európai Uniót a „Vision Zero” elnevezésű célkitűzés elérésében, amely 2050-re nullára kívánja csökkenteni a közúti balesetek által okozott halálesetek és súlyos sérülések számát az európai utakon.



Az Európai Unió várakozása szerint az új rendelet 2038-ig több mint 25 ezer halálesettel és 140 ezer súlyos sérüléssel járó közúti balesetet előz meg.



Várakozások szerint az elkövetkező években más országokban is hasonló biztonsági előírásokat vezetnek majd be. Az Európai Unión kívül az Egyesült Királyság, Norvégia, Svájc, Törökország és Izrael is készen áll arra, hogy alkalmazza a GSR változtatásait.

Milyen kötelező tartozékkal kell ellátni az összes járművet és mikortól?

1. Az intelligens sebességszabályozó 2024 júliusától kötelező.



2. Az indításgátló alkoholszonda beszerelését lehetővé tevő interfész 2024 júliusától kötelező.



3. A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő figyelmeztető rendszer 2024 júliusától kötelező.



4. A járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer 2026-tól lesz kötelező.



5. A vészfékjelzés 2024 júliusától kötelező.



6. A tolatóradar 2024 júliusától kötelező.



7. Az eseményadat-rögzítő 2029-től lesz kötelező.



8. Az abroncsnyomás-ellenőrző 2024 júliusától kötelező.



A személygépjárművek és kisteherautók



A személygépjárműveket és kisteherautókat további fejlett biztonsági funkciókkal kell ellátni, ideértve a következőket:



9. Fejlett vészfékező rendszerek, amelyek képesek az előttük haladó gépjárművek és veszélyeztetett úthasználók észlelésére



10. Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer



11. Nagyobb frontális védelmi zóna



A buszoknak és tehergépkocsiknak azon túl, hogy meg kell felelniük az általános követelményeknek és fel kell szerelni a meglévő rendszerekkel (például sávelhagyásra figyelmeztető és fejlett vészfékező rendszer),



- olyan fejlett rendszerekkel kell felszerelni, amelyek képes érzékelni a jármű elejénél vagy mellett, a jármű közelében lévő gyalogosokat és kerékpárosokat, és figyelmeztető jelzést adni a vezetőknek, és elkerülni az ilyen veszélyeztetett úthasználókkal való ütközéseket;

- speciális követelmények a „közvetlen látás” (vagyis amit a járművezetők közvetlenül, a járművük ablakain át láthatnak) javítása és a holtterek megszüntetése érdekében.



Míg az elhaladásjelző rendszer 2024-ben válik kötelezővé, addig a közvetlen látást segítő követelményrendszert a későbbiekben, 2029-ben vezetik be.

Az új rendelet anyagi következményei

Az alkoholszonda-előkészítés, a vészfékjelzés, továbbá az eseményadatok rögzítése és a fáradtságfigyelő rendszer (ha az a kormánymozgást monitorozza) nem jelent komolyabb átalakítást, terhet, azonban a a többi rendszer beépítése jelentős költségekkel járhat.

Mikor vizsgálják felül az általános járműbiztonsági rendeletet?



Az Európai Bizottságnak 2027. július 7-ig értékelő jelentést kell benyújtania a biztonsági intézkedések és rendszerek hatékonyságáról. Adott esetben a jelentésnek ajánlásokat kell megfogalmaznia, és tartalmaznia kell a közúti közlekedési balesetek és sérülések további csökkentésére és kiküszöbölésére irányuló jogalkotási javaslatot is. Ezt követően 5 évente újabb jelentést kell előterjeszteni.

Vannak olyan városok, ahol a régi járművek számára is kötelező a kiegészítés



Londonban már két éve van érvényben egy szabály, amely szerint a vezetéstámogató rendszer nélküli teherautók nem léphetnek be a város néhány kerületébe.



Nemrég pedig Milánó önkormányzata is úgy határozott, hogy októberektől napközben, 7.30 és 19.30 között csak azok az 5 tonnánál nagyobb személyszállító járművek és a 12 tonnánál nagyobb áruszállító járművek közlekedhetnek bizonyos zónákban, amelyek fel vannak szerelve holttérfigyelővel. Ezt az intézkedést 2024 októbere után a 3,5 tonnát meghaladó áruszállító járművekre is ki fogják terjeszteni.