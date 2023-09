Közlekedés

EM: vasárnaptól több helyen, ingyenesen leadhatók a hulladékká vált gumiabroncsok

Október elsejétől kötelező külön gyűjteni a hulladékká vált gumiabroncsokat, amelyeket a hulladékgazdálkodásért felelős MOHU MOL Zrt. és alvállalkozói, valamint a gumiabroncs-forgalmazók térítésmentesen átvesznek - mondta Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombati közleménye szerint.



Az EM azt közölte az MTI-vel: az államtitkár emlékeztetett, hogy júliustól az egész országban elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer.



Az új rendszerrel együtt Brüsszel elvárásainak megfelelően bevezettük a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert is, amelyben a környezetszennyező termékek gyártóinak "a szennyező fizet" elve alapján díjat kell fizetniük a termékeik hulladékkezeléséért - írták.



A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó egyes termékkategóriákra - így a gumiabroncsra is - speciális szabályok vonatkoznak - írták.



Ennek megfelelően a hulladékká vált gumiabroncsot októbertől külön kell gyűjteni, és a MOHU MOL Zrt., illetve alvállalkozóinak az erre kijelölt telephelyein vagy a forgalmazónak kell leadni, akik ingyenesen átveszik - tették hozzá.



Az intézkedéssel hatékonyabbá válik a hulladékgazdálkodás és emelkednek a hulladékgyűjtési és hasznosítási arányok, ami hozzájárul a hulladékokból előállított másodnyersanyagok kínálatának növekedéséhez és az illegális hulladéklerakás csökkenéséhez - áll a szövegben.



A közlemény szerint Raisz Anikó hangsúlyozta, hogy a kormány célja az ország megtisztítása az illegálisan elhelyezett vagy elhagyott hulladékoktól, ezért a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottak szerint számos erre irányuló intézkedést tett.



Jelezték: a Tisztítsuk meg az Országot! projekt részeként eddig több százezer tonna elhagyott hulladékot számoltunk fel főként közterületeken, erdőkben, folyók, valamint vasúti és közúti létesítmények mellett.



Úgy folytatták, hogy az illegális szemétlerakatok helyszínének beazonosítását segíti a HulladékRadar applikáció is, amelynek már közel 30 ezer felhasználója van.



Emellett második alkalommal hirdettek azbesztmentesítési pályázatot és szállítják el ingyenesen ártalmatlanításra az azbesztet tartalmazó építőanyag-hulladékot a lakosságtól, valamint közel 300 tonna növényvédőszer-hulladék begyűjtésében és ártalmatlanításában támogatták a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát - olvasható a közleményben.