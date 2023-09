Autó

Megkezdi a BYD elekromosautó-márka forgalmazását a Duna Autó

Megkezdi a BYD kínai elektromosautó-márka forgalmazását Magyarországon a Duna Autó október közepén - tájékoztatta a cég az MTI-t pénteken.



Ezzel 20-ra bővül az autókereskedő cég szalonjaiban forgalmazott márkák száma - jelezték közleményükben.



Puskás Kata Szidónia marketing pr-vezető az MTI kérdésére elmondta: három személyautó és egy kishaszonjármű modellel indul az értékesítés.



Az értékesítési várakozásokról konkrét adatokat nem közölt, de reálisnak nevezte, hogy a világ legjelentősebb elektromosautó-márkája középtávon piacvezető pozíciót érjen el Magyarországon. Megjegyezte: az elektromos járművek térnyerése indokolt, ugyanakkor a növekedést sok tényező befolyásolja, így az állami támogatási konstrukciók.



A kínai BYD Co. a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművek legnagyobb gyártója a világon, míg az elektromos akkumulátorok területén a második legnagyobb szereplő.



Járműveinek eladása tavaly tekintélyes mértékben nőtt, 93 százalékkal, 6,887 millióra. Ennek köszönhetően a bevétele megduplázódott, 424,06 milliárd jüanra (1 jüan=50,99 forint) nőtt a 2021. évi 216,14 milliárd jüanról. Adózott eredménye pedig 16,62 milliárd jüanra ugrott tavaly az egy évvel korábbi 3,05 milliárd jüanról. A BYD az autóeladások erőteljes növekedésére számít az idén is.



A gyártó Magyarországon az akkumulátor üzletágban is megjelenik: júniusi bejelentés szerint tízmilliárd forintos beruházással akkumulátor-összeszerelő üzemet létesít Fóton.



Az óbudai központú Duna Autó Zrt. immár 20 autómárka modelljeit forgalmazza, és 24 márkaszervizzel rendelkezik, emellett használtautó-kereskedéssel is foglalkozik.



A Duna Autó Zrt. értékesítésének nettó árbevétele 2022-ben 38,5 milliárd forint volt a 2021. évi 38,6 milliárd forint után. Az adózott eredménye tavaly 1,24 milliárd forint, egy évvel korábban 622 millió forint volt.