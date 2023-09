Közlekedés

Jelentős forgalomkorlátozás lesz a hétvégén a Kacsóh Pongrác úti felüljárón

A beavatkozások idején jelentős forgalomkorlátozás lesz a felüljárón - tájékoztatta a Budapest Közút Zrt. pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint szeptember 29-e 20 órától október 2-a reggel 6 óráig nem lehet ráhajtani az M3-as autópálya bevezető szakaszára a Kacsóh Pongrác úti felüljáróról a Rákóczi híd felőli irányból. Az M3-as bevezető felől a Rákóczi híd irányába egy sáv lesz használható a felüljárón. A középső, kétirányú hídágon a Róbert Károly körút felé haladó irány lesz biztosítva - írták.



Hozzátették: a felüljárót érintő BKK-járatok útvonala nem változik, de az utasoknak esetenként hosszabb menetidőre kell számítaniuk.



A Volánbusz Budapestről induló járatai nem állnak meg a Kacsóh Pongrác úti megállónál, a Mexikói úti metró- és villamos-végállomásnál lesz számukra megálló kijelölve - jelezték.



A javítások részleteiről közölték: a kivitelezés során 2 dilatációt átépítenek, a felüljáró mintegy 165 négyzetméternyi felületen kap új szigetelést, valamint 1850 négyzetméternyi útpálya burkolatcseréje valósul meg. A teljes hétvégi időszakban éjjel is dolgoznak majd - fűzték hozzá.



Kitértek arra is, hogy szeptember 19-én az Erzsébet hídon is hídszigetelési munkálatok kezdődtek, amelyek több ütemben valósulnak meg a következő hetekben. A korlátozások miatt megszűntek a buszsávok az érintett szakaszon.



A Budapest Közút arra kéri az autósokat, hogy segítsék a buszok áthaladását az útszűkületen. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a kivitelezések időtartama az időjárás függvényében módosulhat.