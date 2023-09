Közlekedés

Százhúsz autóbusz érkezik az V. Ferihegyi Ikarus Találkozóra

Százhúsz autóbusz, köztük számos oldtimer és ritkaságnak számító jármű érkezik az V. Ferihegyi Ikarus Találkozóra, melynek során élménybuszozás, Ikarus-felvonulás, gördülő kiállítás, különleges motorindítás és számos egyéb program várja a látogatókat szombaton és vasárnap az Aeroparkban.



Az Ikarus egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, de története Ikarus néven csak a 2. világháború után kezdődött meg. Állami vállalatként az 1970-es, 1980-as években meghatározó szerepet töltött be a világpiacon is. A különféle Ikarus autóbuszok a városi és távolsági tömegközlekedés mellett évtizedeken át a ferihegyi repülőtéren is meghatározók voltak - idézi fel az MTI-hez eljuttatott közleményében az Aeropark.



Mint kiemelik, a Légiközlekedési Kulturális Központ, a Volánbusz Zrt., a BKV Zrt., a Közlekedési Múzeum és számos partnere a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait vonultatja fel a repülőtéri múzeumban. A kiállítás mellett élménybuszozás is zajlik majd az Aeropark és az 1-es Terminál között.



A régi autóbuszok közül a legnagyobb rajongótáborral a legendás és különleges vonalvezetésű "farosok" rendelkeznek, ezért napközben jellemzően Ikarus 55-ösökkel zajlik majd az élménybuszozás, és ilyen járművek teljesítik az ingajáratot az Aeropark és a Népliget között is. Az Ikarus 55 a gyár egyik legismertebb és legsikeresebb távolsági- és turistabusz-típusa volt, melyet 1954 és 1973 között gyártottak - áll a közleményben.



Hétvégére beköltözik az Aeroparkba a Volánbusz által tavaly restaurált, emeletes "Bikarusz" is, amely az 1960-as évek végén két szóló autóbusz összeépítésével jött létre. Mellette a közönség láthat Ikarus 30-ast, amely a gyár legelső típusa volt, érkezik Ikarus 60-as, melyet az első pótkocsis modellként tartanak számon, de megtekinthető lesz az első csuklós modell, sőt jobbkormányos és elektromos autóbusz is szerepel a kínálatban.



A statikus kiállítás mellett szombaton 16.30-tól felvonulással készülnek a szervezők: a hosszú konvoj rendőrségi biztosítással az Aeroparkból indulva oda-vissza végighalad a Vecsés-Ecser összekötőúton, Vecsés főutcáját is érintve.



A járművek túlnyomó többsége kívül-belül megtekinthető lesz, sőt több autóbusz utasterében közlekedéstörténeti kiállítás várja majd a látogatókat.



Az Ikarus Találkozón olyan szakértők mesélnek a buszcsalád történetéről, az egyes modellekről és a nemzetközi sikereiről, mint Lovász György, Kukla László és Örsi Ferenc.



Emellett az ipartörténeti érdekességekért rajongóknak igazi csemegével is szolgál a repülőmúzeum: a hétvégén minden órában beindítanak egy An-2-es repülőgépből származó 1000 lóerős csillagmotort és egy Boeing 737-es utasszállítóból származó sugárhajtóművet - közölte az Aeropark.