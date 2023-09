Közlekedés

Az Astorián is megújultak az utastájékoztató táblák

Az Astorián és Rákoskeresztúr városközpontban is korszerűbbre cserélték az utastájékoztató táblák elemeit - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Közleményükben emlékeztettek, a társaság az ügyfelek igénye alapján ütemezetten, az összes forgalmasabb közlekedési csomópontban és végállomáson könnyebbé teszi a tájékozódást. Így például a járatszámok és a célirányokat mutató táblák is megjelennek a felújított felületeken, ami abban segíti a közlekedőket, hogy távolról is láthassák, milyen járatok érhetők el az adott megállóból.



A BKK egyedi azonosító kódokkal segíti, hogy az utasok könnyebben megtalálják a számukra megfelelő járatokat azokon a végállomásokon, ahol több vonalra is fel lehet szállni. A jól látható, betűk és/vagy számok kombinációját tartalmazó kódok (például A2, C5, vagy 1, 2, 3) megjelennek a megállóhelyi oszlopon és a BKK webes felületein elérhető térképeken is - írták.



Hozzátették, ez a megoldás akkor is hasznos, ha egy forgalmi változás miatt egy-egy buszjárat másik megállóhelyről indul. Ilyenkor az új kódok alapján könnyebben lehet azonosítani, hogy a terelt útvonalon közlekedő buszra melyik végállomási megállóban lehet felszállni.



A kommüniké szerint az elmúlt évben az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Kőbánya alsó vasútállomásnál, a Batthyány téren, a Boráros téren, a Göncz Árpád városközpontban, a Széll Kálmán téren, a Határ úton, a Hűvösvölgyben, az Újbuda-központnál, a Keleti Pályaudvarnál, a Puskás Ferenc Stadion és a Hősök tere környékén található állomások utastájékoztatási rendszere újult meg.



A BKK már idén is több végállomást bevont a projektbe. A társaság a Blaha Lujza téren, a Savoya Park környékén és a Móricz Zsigmond körtéren, Gazdagréten, a Mexikói úton és Budatétény környékén modernizálta az utastájékoztatást szolgáló felületeket - idézték fel.