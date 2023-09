Közlekedés

Aki tudja az utat, jöjjön előre - két óráig tartott a Budapest-Tatabánya járat egy sofőrnek

Korántsem kezdődött zökkenőmentesen a vonatpótló autóbuszok indulása a Tatabánya-Budaörs vonalon, ahol a személyvonatok helyett most hétfőtől három hónapon keresztül pótlóbuszok járnak.



A politológus/volt összellenzéki jelölt Varga Máté azt írta Facebook-oldalán, hogy két óra volt megtenni az utat, ráadásul úgy, hogy a buszsofőr egy ponton arra kérte az utasokat: „aki jobban tudja az utat, jöjjön előre”.



„Lélekben minden utastársammal felkészültünk az elkövetkezendő három hónap átszállós-nyomorgós hétköznapjaira, arra talán kevesen számítottunk, hogy a gps-t nekünk kell majd helyettesíteni a Budapest-Tatabánya vonatpótló buszokon” - írta Varga.



Emlékeztetett, hogy Tatabánya régóta Budapest elővárosának számít, ahonnan egyre nehezebb bejutni a fővárosba, ezen pedig természetesen a vágányzár sem segít. A budapesti agglomeráció tömegközlekedési helyzetével és a dugókkal korábban hosszabb cikkben foglalkoztunk.



Varga beszámolója szerint a bejutás Budapestre annyi időbe telt, mint korábban, csak sokkal zsúfoltabb volt a közlekedés. Visszafele viszont különleges élményben volt része: „a Déli pályaudvarról Budaörsig jutottunk személyvonattal, a Volánbusz által szerződött különbuszok a budaörsi vasútállomás mögött várták az utasokat. Három jármű egymás mögött, a MÁV/Volánbusz munkatársai pedig kedvesen útbaigazították a tömeget. Az első busz csak Biatorbágyig, a másik kettő Tatabányáig közlekedik, minden állomáson megáll”.



Olyan is volt, aki kénytelen volt a folyosón állni a célállomásig.



A buszsofőr beszámolója szerint köszönés helyett olyanokat mondott, hogy „engem csak ideküldtek, ne kérdezzenek semmit, nem tudom”. A beszámoló szerint az utat se tudta, „sofőrünkről kiderült, hogy nulla helyismerettel rendelkezik, sem térképet, sem gps-t nem kapott a munkája elvégzéséhez”.



Törökbálinton majdnem sikerült visszakanyarodni Budapestre, itt az utasok jelzése után a felhajtóról tolattak vissza, aztán valamilyen oknál fogva Érd felé indultak. A városhatárt jelző táblánál kapcsolt a sofőr, hogy ez biztosan rossz irány. Az ekkor már morgolódó utasoknak azt mondta: „Aki jobban tudja az utat, jöjjön előre”.



Varga szerint „ekkor azonban még a folyosó is tömve volt emberekkel, természetesen senki nem tudott volna előre fáradni. Az út többi része az alábbiak szerint zajlott:



„Biatorbágyra még ezután sem sikerült közúton eljutnunk, csak felhajtottunk az autópályára, ahonnan Biatorbágy után 3 km-rel sikerült csak lejönnünk. Közúton vissza Biatorbágyig, majd a felesleges hurkok után már rendben eljutottunk Bicskére. Szár és Szárliget után ismét autópálya következett, ahonnan - mivel csak az óvárosi lehajtónál tudunk lejönni - ismét vissza kellett kanyarodnunk Alsógallára, majd a városon keresztül értünk célba”.