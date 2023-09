Közlekedés

Folytatja az utastájékoztatás fejlesztését a BKK

Már a Tatra villamosokon, a trolibuszokon és a 60-as jelzésű fogaskerekű vasúton utazók is azonnal láthatják, melyik megállónál milyen járatra szállhatnak át. 2023.09.15 22:30 MTI

Újabb járatok belső kijelzőin jelennek meg a valós idejű átszállási lehetőségek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



Azt írták: péntektől a Tatra villamosokon, a trolibuszokon és a 60-as jelzésű fogaskerekű vasúton utazók is azonnal láthatják, melyik megállónál milyen járatra szállhatnak át.



A közlemény szerint a fejlesztésnek köszönhetően a kijelzőkön a ténylegesen fél órán belül induló BKK-járatok, elővárosi vonatok, illetve HÉV-járatok jelennek meg a megállókban és a csomópontokban.



Emlékeztettek: idén tavasszal érték el, hogy a járművek belső kijelzőin újra megjelenjenek az átszállási lehetőségek. Májusban először az 1-es, a 4-es és a 6-os vonalon közlekedő Combino villamosokon találkozhattak az utasok valós idejű információkkal. Majd a többi fővárosi villamosvonalon is megjelent a szolgáltatás: az utasok júniustól a dél-pesti, illetve a 2-es, a 23-as, a 47-es és a 49-es villamoson is láthatják az átszállási lehetőségeket.



A fejlesztés következő szakaszában a BKK szakemberei azon dolgoznak, hogy valamennyi autóbuszon elérhető legyen a könnyebb tájékozódást szolgáló fejlesztés - tudatta a BKK.