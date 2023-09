Biztosítás

MNB: lassult a kgfb-kárráfordítás növekedésének üteme

A kárráfordításra több tényező is hatással lehet, ezek közül az egyik legjelentősebb a járműjavítási költségek emelkedése volt. 2023.09.08 11:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) kárkifizetései 10 százalékkal emelkedtek az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva, a növekedés ugyanakkor az előző negyedévi 12 százalékhoz képest lassulást mutat - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken, friss negyedéves kgfb-indexe alapján.



A kárráfordításra több tényező is hatással lehet, ezek közül az egyik legjelentősebb a járműjavítási költségek emelkedése volt, miközben a gépjárműalkatrészek ára stagnált - jelezte a jegybank.



A biztosítási átlagdíjak éves összevetésben országos szinten még 12 százalékkal nőttek, negyedéves összevetésben azonban már a díjaknál is jelentős konszolidáció látható. A normál használatú egyedi személyautók kgfb-jének átlagos állománydíja 2,5 százalékkal emelkedett egy negyedév alatt a korábbi 7,5 százalékkal szemben. A második negyedévben így az átlagos állománydíj 52 ezer forint volt, mintegy ezer forinttal több az előző negyedévinél.



A vidéki autósok mintegy 47,9 ezer forintos átlagdíja csaknem 28 ezer forinttal maradt el a budapestiek közel 75,7 ezer forintos átlagdíjától idén június végén. Az éves átlagdíj a fővárosiak esetében 17, a nem budapesti szerződéseknél pedig 11 százalékkal emelkedett.



Az összefoglaló szerint az egyéb járműkategóriák esetében jelentősen nőttek a díjak, az egyedi szerződéseknél minden kategóriában, a flották esetében azonban több kategóriában csökkentek. A flotta taxik átlagdíja az alacsony darabszám miatt kiugró mértékben, 33 százalékkal csökkent. A nagyobb buszok átlagdíja egyedi esetben 37 százalékkal emelkedett, vélhetően az utóbbi idők káreseményei miatt, a flottáknál pedig a jelentős csökkenést egy nagyobb flotta alacsony díja okozta.



A közleményben felidézték, hogy a jegybank 2021-től negyedévente teszi közzé a kgfb-díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosítói adatszolgáltatáson alapuló központi kgfb tételes adatbázis segítségével. Az MNB honlapjának külön felületén mutatja be a friss adatokat, amelyek 2016 első negyedévéhez viszonyítva jelzik a személygépkocsik állománydíjának, illetve a többi járműosztály átlagdíjainak éves és negyedéves változását.



A kgfb-index rendszeres közzététele a fogyasztók és a közvélemény pontos, átlátható tájékoztatását és a verseny élénkülését segíti elő - hangsúlyozta az MNB.