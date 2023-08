Közlekedés

A Volánbusz három héten át vizsgálta járatain az ország- és vármegyebérletek használatát

A Volánbusz vonalainak több mint felén vizsgálta a május 1-jétől bevezetett ország- és vármegyebérletek használatát 2023. június 26. és július 16. között - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



Az akció célja az volt, hogy felmérje az új bérlettípus felszálláskori érvényesítésének működését, feltárja az esetleges nehézségeket, és a tapasztalatok összegzése alapján a társaság megoldást találjon a felmerült problémákra - írták a közleményben.



Hangsúlyozták, az ország- és vármegyebérletek május 1-jei bevezetése közlekedéstörténeti jelentőségű újítás volt a hazai személyszállítási közszolgáltatás életében. Az új bérlettípusok értékesítésének megkezdését komoly előkészítés, szakmai munka előzte meg, aminek köszönhetően az új díjtermékek bevezetése szinte zökkenőmentesen zajlott a Volánbusz járatain is.



Ismertették, hogy a háromhetes felmérésben részt vett munkavállalók 1548 autóbuszvonal járatain személyesen, kérdőívek segítségével mérték fel az utasok és az autóbusz-vezetők ország- és vármegyebérlet-használattal és -érvényesítéssel kapcsolatos szokásait, valamint a bérletek érvényesítéséhez használt validátorkészülékek működését.



A csúcsidőben és csúcsidőn kívül is végrehajtott felmérés során az utasok 93 százaléka automatikusan érvényesítette a bérletét felszálláskor, tehát elmondható, hogy tájékozottak az új rendszer használatát illetően. A bérletet nem érvényesítő utasok figyelmét az autóbusz-vezetők az esetek túlnyomó többségében felhívták az eljárás elvégzésére. A felmérést végzők megállapították, hogy az autóbusz-vezetők 96 százaléka már az új szabályok betartásával végezte munkáját - írták a közleményben.



A validátorkészülékek működésének vizsgálata során kiderült, hogy a validátorok az esetek több mint 80 százalékában az első, vagy legfeljebb a második próbálkozásra érvényesítették a bérleteket - közölte a Volánbusz.



A közleményben kitértek arra, hogy a vállalat keresi a megoldást a feltárt problémák hatékony kezelésére, ezen belül a validátorok működésével kapcsolatos kisebb technikai problémákra. Az autóbusz-vezetők rendszeres oktatásának keretében a Volánbusz továbbra is nagy hangsúlyt fektet az új bérlettípusok érvényesítésének, ellenőrzésének részletes folyamatára és szabályaira, különös tekintettel például a bérleten feltüntetett igazolvány ellenőrzésére.



A társaság arra számít, hogy az intézkedéseknek köszönhetően zökkenőmentesebbé váló utasáramlás elősegíti a szolgáltatási színvonal emelését, növeli az utasok elégedettségét, és ezáltal javítja az autóbusz-vezetők munkavégzési körülményeit is - tájékoztatott a Volánbusz,.



Az utasok az orszagberlet.hu honlapon, illetve egy rövid és informatív videóban is tájékozódhatnak arról, hogyan kell érvényesíteni a papíralapú, illetve az elektronikus vármegye- és országbérleteket a Volánbusz járatain - hívta fel a figyelmet a közlekedési társaság.