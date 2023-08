Közlekedés

Atlétikai vb - Forgalomkorlátozások lesznek szombaton és vasárnap a maraton futószámai idején

Augusztus 26-án és 27-én, szombaton és vasárnap délelőtt rendezik az atlétikai vb maratoni futószámait; a verseny útvonalát lezárják, az érintett járatok módosított útvonalon közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Szombat hajnali 4 órától várhatóan 11 óráig, vasárnap hajnali 4 órától várhatóan 12.30-ig nem lehet majd közlekedni a Hősök tere környékén, a Dózsa György úton, az Andrássy út-József Attila utca-Lánchíd-Alagút-Attila út útvonalon; a verseny idején gyalog is csak a kijelölt pontokon lehet áthaladni - írták. Hozzátették: az egyszerűbb eljutáshoz a metrók igénybevételét ajánlják.



Az Andrássy úton egész hétvégén forgalomkorlátozásra kell számítani, a versenyek délelőttjén a teljes Andrássy út, míg délután és este az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszt zárják le - tudatta a BKK. Figyelmeztettek arra is, hogy vasárnap este 20 órától bontási munkák miatt újra lezárják a Dózsa György utat a Hősök terénél.



Kitértek továbbá arra, hogy augusztus 25-én, péntektől vasárnap estig a Terézvárosi Fesztivál miatt a Podmaniczky utca Izabella utca és Szinnyei Merse utca közötti szakaszát is lezárják.



Az érintett járatok, a forgalmi változások részletei megtalálhatók a BKK honlapján és a BudapestGO applikációban.