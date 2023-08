Közlekedés

Rendőrség: az ünnepségek és az atlétikai vb miatt "dinamikus lezárások" lesznek a hétvégén

Az augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatban idén is forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezek kiegészülnek az atlétikai világbajnokság miatt elrendelt lezárásokkal; ezekre a résztvevők, nézők biztonsága érdekében van szükség - mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője pénteken Budapesten.



Balogh Ádám rendőr ezredes a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, "nem folyamatos, hanem úgynevezett dinamikus zárást" hajtanak végre, mindig csak az az útszakasz lesz lezárva és csak annyi ideig, amíg feltétlenül szükséges.



A lezárások tizenegy budapesti kerületet érintenek, harminc kilométer hosszan, ez Budapest úthálózatának mindössze fél százaléka - közölte az ezredes. Kiemelte, hogy a forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban minden információ megtalálható a Police.hu honlapon, ahol nagyítható térképen bárki rá is kereshet az őt érintő városrészekre.



A Balaton irányából a főváros felé közlekedőket különösen arra kérik, tájékozódjanak a rendőrség, valamint a BKK folyamatosan frissülő honlapján, emellett arra buzdítanak, hogy mindenki használja a tömegközlekedést.



Balogh Ádám kitért arra is, hogy az elszállított gépjárművekkel kapcsolatban a +36 80180780-as telefonszámon lehet érdeklődni.



A nemzeti ünnepen a rendőrség teljes személyi állománya azon dolgozik, hogy a városban közlekedők minél kevesebb fennakadással találkozzanak, ennek érdekében a nagyobb csomópontokban forgalomirányító rendőrök segítik majd a közlekedést - mondta az ezredes.



Hozzátette: a Rendőrségi Igazgatási Központban egész hétvégén működik a csapatszolgálati törzs, figyelemmel kísérik a rendezvényeket és a város forgalmát, így szükség esetén azonnal reagálni tudnak.