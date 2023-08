Közlekedés

MÁV: megkezdődnek a munkálatok a Nyugati pályaudvar újabb részein

Megkezdődik a Nyugati pályaudvar keresztaluljárójának felújítása és a hozzá tartozó peronlift cseréje - tudatta a MÁV Zrt. pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a keresztaluljáró felújítása két fő részből áll: az egyik az aluljáró álmennyezetének, világításának és burkolatainak felújítása, a másik pedig - az akadálymentesítés érdekében - a meglévő, de használaton kívüli peronfelvonó cseréje.



A MÁV sikeres közbeszerzési eljárásokat követően kötött szerződést mindkét munka elvégzésére, és csütörtökön átadta a munkaterületet a vállalkozónak.



A keresztaluljáró felújítása pénteken próbafeltárásokkal kezdődik: a nagyobb kivitelezési munkák várhatóan augusztus 15-én indulhatnak meg. Mindemellett az utasok továbbra is használhatják majd az aluljárót, mert a munkálatok csak részleges lezárással járnak - tájékoztattak.



A felújítás keretében elvégzik a metrószinti álmennyezet és padlóburkolat teljes cseréjét a lámpatestekkel, új elektromos hálózattal, vízelvezetőkkel együtt, továbbá megújul a falburkolat és az oldalajtók sora, a régi lépcsőkkel együtt. A beruházás várhatóan az év végén fejeződhet be.



Közölték azt is, hogy a használaton kívüli peronfelvonó helyére új, 1000 kilogramm teherbírású, acél tartószerkezetű, aknával szerelt villamos meghajtású, "vandálbiztos kialakítású" felvonót fognak beépíteni.



A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt el kell készíteni a felvonó beépítéséhez szükséges tervdokumentációt, be kell szerezni tanúsítványokat és a hatósági engedélyeket. Ezt követően, várhatóan ősszel indulhatnak a munkálatok, és szintén év végéig zárulhatnak.



A keresztaluljáró felújítását 378,71 millió forintért a Mega-Logistic Zrt., a peronlift cseréjét 131,45 millió forintért a Magyar Építő Zrt. végzi.



A kivitelezések a MÁV Zrt. beruházásában, hazai költségvetési forrásból és az Európai Unió finanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulnak meg - áll a közleményben.