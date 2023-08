Közlekedés

EM: már több mint 76 ezer klímabarát jármű közlekedik a magyar utakon

Idén júliusban átlépte a 76 ezret a zöld rendszámmal rendelkező járművek száma Magyarországon, melyek több mint fele tisztán elektromos személyautó - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön az MTI-vel.



A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 21 ezerrel több jármű kapott világoszöld hatósági jelzést, és ez idő alatt a környezetkímélő motorkerékpárok száma is több mint a kétszeresére nőtt. A Belügyminisztérium legfrissebb adatai alapján a tisztán elektromos személygépkocsik száma a múlt hónap végére már megközelítette a 40 ezret, emellett közel 2500 tisztán elektromos tehergépkocsi és több mint 400 környezetkímélő motorkerékpár futott az országban - írták.



A közlemény szerint a kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben több intézkedéssel támogatja a közúti közlekedés zöldítését, többek között 2017 óta több mint 1100 elektromos jármű beszerzését segítette a fontos közfeladatokat ellátó intézményeknél. Az állami támogatásnak köszönhetően mások mellett önkormányzatok, egészségügyi és oktatási intézmények, egyházak és karitatív szervezetek vásárolhattak tiszta és csendes személyautókat, tehergépkocsikat, buszokat és kerékpárokat. Emellett vissza nem térítendő kormányzati támogatás segítette a lakosság elektromos autóvásárlását is.



Hozzátették, hogy az akcióterv részeként indult el a helyi buszflották megújítását, cseréjét ösztönző Zöld Busz Program, amelynek keretében a kormány 139 elektromos autóbusz beszerzéséhez járult hozzá. A mintegy 27 milliárd forint összértékű fejlesztések a főváros vonzáskörzetében és tíz vidéki nagyvárosban emelik a közösségi közlekedés színvonalát. Az elektromos belföldi buszflotta másfél év alatt megduplázódott, zöld rendszámos buszokból már kétszáznál több közlekedik az utakon.



Országszerte folyamatosan gyarapodik az alternatív töltőinfrastruktúra is. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása szerint tavaly év végén 2147 nyilvános elektromos töltőberendezés működött az országban, a legtöbb az autópályák és a főutak mentén, illetve a Balaton térségében. A klímabarát mobilitásnak köszönhetően csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, a levegőszennyezés és zajterhelés a magyarországi településeken - olvasható a közleményben.