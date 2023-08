Közlekedés

Sziget - Több kocsival közlekednek a MÁV-Start egyes vonatai

A Máv-Start péntekig több kocsival közlekedteti a Bécsből Budapestre, jövő hétfőtől péntekig pedig a Budapestről Bécsbe tartó Eurocity vonatokat és a Dacia-Corvin gyorsvonatot. 2023.08.09 15:12 MTI

Várhatóan sokan érkeznek Nyugat-Európából vonattal a csütörtökön kezdődő Sziget fesztiválra, ezért a Máv-Start péntekig több kocsival közlekedteti a Bécsből Budapestre, jövő hétfőtől péntekig pedig a Budapestről Bécsbe tartó Eurocity vonatokat és a Dacia-Corvin gyorsvonatot - közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon közlekedő nemzetközi vonatokon jelentős utasforgalomra számít a vasúttársaság.



Közölték: a MÁV-Start több kocsival közlekedteti péntekig a Bécsből Budapestre, jövő hétfőtől péntekig pedig a Budapestről Bécsbe tartó Csárdás, Hortobágy, Liszt Ferenc, Lehár, Semmelweis és Transilvania-Szamos EuroCity vonatokat, valamint a Dacia-Corvin gyorsvonatot.



A hegyeshalmi fővonalon az eljutás és az ülőhely biztosítása érdekében javasolják az időben megvásárolt menetjegyek mellé a helyjegyek megváltását, belföldi forgalomban pedig a győri S10-es és G10-es, valamint az oroszlányi S12-es vonatok igénybevételét. A Győr érintésével közlekedő soproni és szombathelyi InterCity-ket is választhatják az utasok - írták.



Hozzátették: a fővárosban a MÁV-HÉV segíti a fesztiválnak helyszínt adó Óbudai-sziget megközelítését. A gyakrabban és több kocsival közlekedő H5-ös HÉV nemcsak nappal, hanem éjjel is gyors összeköttetést nyújt a belváros és a fesztivál helyszíne között.



A Mávinform közölte azt is, a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon augusztus 12-től 31-ig az osztrák vasúttársaság (ÖBB) hálózatán pályakarbantartást végeznek, ezért módosul a railjet, valamint a Kálmán Imre EuroNight (EN) vonatok menetrendje.



A Budapestről Bécs felé közlekedő railjetek eredeti menetrendjükhöz képest 30 perccel korábban indulnak, napközben csak Budapest-Kelenföldtől közlekednek. A Kálmán Imre EN eredeti menetrendjéhez képest 30 perccel korábban, 20.10-kor indul a Keleti pályaudvarról. A Bécs felől Budapestre közlekedő railjetek, valamint a Kálmán Imre EN az eredeti menetrendjeikhez képest 30 perccel később közlekedik. A Railjetek napközben csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.



Hozzátették: augusztus 13-15. és 19-21. között az első Budapestre tartó Railjet egy órával korábban, míg a Kálmán Imre EuroNight másfél órával később közlekedik.