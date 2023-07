Közlekedés-közút

Nagyobb forgalomra kell számítani az autópályákon

A szokásosnál is több vendégmunkás halad át az országon, ezért a gyorsforgalmi utakon nyugat-kelet irányban megnőtt a menetidő; a közlekedőknek a hétvégén és a következő napokban is telítettebb sávokra kell számítaniuk, főleg az M1-M0-M5-M43 útvonalon - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szombaton az MTI-vel.



A tranzitforgalom jelentős részét a Németországból érkező autósok teszik ki. Már Baden-Württembergben és Bajorországban is iskolai szünet van, utolsóként a német tartományok közül, így egész Németországban megkezdődött a nyári szabadságolások szezonja, ami kihat több térség közlekedésére is - írták.



A Magyar Közút felhívta a figyelmet, hogy az Útinform folyamatosan frissíti a www.utinform.hu oldalon az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetekről és munkavégzésekről szóló híreit, az autósoknak érdemes még utazásuk előtt innen tájékozódniuk.



A közlemény szerint ajánlott navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni, valamint hívhatók a közutas diszpécserek a +36-1-336-2400-s központi Útinform telefonszámon. További információkat az autópályákat üzemeltető koncessziós társaságoktól is szerezhetnek az autósok.