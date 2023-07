Közlekedés

BKK: hatmilliónál többször utaztak már MOL Bubival

Átlépte a hatmilliót a MOL Bubi bringás utazások száma - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, a fővárosiak alig egy év alatt megduplázták a MOL Bubi utazásszámát.



Ismertetésük szerint az elmúlt évben mintegy 800 kerékpárral bővült a rendszer, új állomásokat alakítottak ki Terézvárosban, Óbudán, Zuglóban és a Városligetben, és népszerű koncerthelyszínek is elérhetővé váltak.



A főváros 197 pontján lehet felvenni és leadni a Bubikat, a júliusi bővítés után már 2460 kerékpár áll az ügyfelek rendelkezésére.



Közölték, a közbringarendszer 2021 tavaszán újult meg, azóta is töretlen a népszerűsége a BKK közbringa-szolgáltatásának.



A BKK szerint a MOL Bubinak a fővárosiak körében komoly a szemléletformáló hatása. Azt írták, egyre többen ismerik fel, hogy kerékpárral közlekedni nem véletlenül népszerű. Kényelmes, gazdaságos és sokszor - főleg a hagyományos közösségi közlekedési módokkal kombinálva - gyorsabb, mint autóval araszolni a forgalmi dugóban. Budapesten jelentős részben a MOL Bubi közvetett hatására egyre többen közlekednek saját kerékpárral is - olvasható a közleményben.