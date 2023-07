Közlekedés

A vakáció minden napján közlekedik a budapesti Gyermekvasút

A nyári vakáció idején mindennap közlekedik a budapesti Gyermekvasút - közölte a MÁV kedden az MTI-vel.



A vasúttársaság közleménye szerint "még a legmelegebb napokon is érdemes egy kisvasutazással egybekötött kirándulást tervezni a budai hegyekbe, hiszen a népszerűbb turistacélpontok mindegyike a vasútvonal közelében található".



A kisvasút állomásaitól kényelmes sétával elérhető a Hárs-hegy, a János-hegy, Makkosmária, Normafa és Budakeszi környéke is, "a magaslatokat kedvelők a főváros panorámájában gyönyörködhetnek az Erzsébet-kilátóból, a Makovecz Imre-kilátóból vagy a Kaán Károly-kilátóból" - írták, hozzátéve, hogy "a Gyermekvasút vonala más különleges közlekedési eszközökkel is megközelíthető: Széchenyihegy állomás a fogaskerekűvel, Jánoshegy állomás környéke a libegővel érhető el".



Nyáron a vonatok munkanapokon óránként, hétvégén 40-50 percenként indulnak. Az üzemidő is hosszabb: az első vonat Hűvösvölgyből mindennap 8.45-kor, Széchenyihegyről 9.45-kor indul. Az utolsó járat munkanapokon az alsó végállomásról 17.00 órakor, a felső végállomásról 18.00 órakor kel útra, míg hétvégén Hűvösvölgyből 17.45-kor, Széchenyihegyről 18.45-kor indul - olvasható a vasúttársaság közleményében.