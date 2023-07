Közlekedés

Nem bírják elkapni az ingyen tankolgató sofőrt

A román rendőrség a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy Nagyszombat környékén garázdálkodó sofőr már többször tankolt fizetés nélkül, és minden alkalommal hasonló stratégiát választott annak elkerülésére.



Ugyanazzal a kék színű Fiat Grande Puntóval közlekedett, de mindig más rendszámmal állt meg a benzinkutakon, és mindig kora este tankolt.



„Megtankolta az autót majd beszállt és elhajtott. Minden egyes alkalommal, amikor elment, más és más rendszám volt az autóján” – írta a rendőrség.



A rendelkezésre álló információk szerint a férfi több benzinkútnál is tankolt ilyen módon. A román rendőrség most a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához.