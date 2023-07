Közlekedés

Tesztelik a Lánchíd díszvilágítását

Jelenleg is tesztelik a Lánchíd díszvilágítását, ezért sokféle színben megjelenhet a híd, de a felújítás végeztével, az átadást követően főleg melegfehér fényben látható majd - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a tesztüzem miatt a híd vagy annak részei hosszabb-rövidebb időszakokra éjjel és nappal különböző színekben pompáznak. Az éppen arra járók tapasztalhatják, hogy az új, energiatakarékos díszvilágítás sokféle színben ragyog, de a füzér a híd teljes átadása után az év túlnyomó részében várhatóan egyszínű melegfehér fényben látható majd - írták.



A Lánchíd teljes átadásának feltétele a díszvilágítás beállítása is. A hálózat és az újonnan felszerelt világítótestek működésének tesztelését az elmúlt hetekben folyamatosan végezték, és a beruházás befejezéséig hátralévő hetekben is dolgoznak rajta a szakemberek.



A rendszer tesztelésekor kipróbálnak több színt, fényerősséget és a futófényt is. Az új, automata díszvilágítás színképe dinamikusan változtatható, a füzérvilágítást biztosító 1180 lámpatest helyére korszerű LED-technológiás égősor került - írták, jelezve: a rendszer alkalmas arra is, hogy ünnepeken nemzeti színekbe öltöztesse a hidat, vagy jeles napokon - nagyon indokolt esetben - más színekben ragyogjon.



A BKK kitért arra is, hogy célegyenesbe fordult a Lánchíd felújítása, az utolsó simításokat végzik a kivitelező A-Híd Zrt. munkatársai. A kisebb-nagyobb befejező munkák mellett elkezdődött a felvonulási területen álló konténerváros bontása. A híd járdáinak megnyitásáig - azaz a felújítás teljes befejezéséig - a felvonulási terület helyreállítása, valamint az azt határoló palánkkerítés bontása is megtörténik - olvasható a kommünikében.



Mint írták, amennyiben a hivatalos eljárások eredményesen zárulnak, és ezzel párhuzamosan a még hátralévő kisebb munkák és javítások is befejeződnek, a gyalogosok már augusztusban átkelhetnek a Lánchíd két oldalán végigfutó járdákon.



A Lánchíd felújítása 2021 tavaszán kezdődött.