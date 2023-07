Közlekedés

Mintegy egymilliárd forintból épült két körforgalmi csomópont a 31-es főúton

Mintegy egymilliárd forintból építettek át két balesetveszélyes csomópontot körforgalommá a Pest vármegyei Sülysápon és Nagykátán a 31-es másodrendű főúton, amelyek átadását kedden tartották.



Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkára a sülysápi beruházás helyszínén elmondta: a háromágú körforgalmat nettó 611,9 millió forintból alakították ki, közműkiváltással, csatornázási és más tereprendezési munkákkal.



Hangsúlyozta: a körforgalom építését forgalomszámlálási adatok is alátámasztották, hiszen a 31-es főút mellett a Kóka felől becsatlakozó összekötő út is - főleg csúcsidőben - jelentős forgalmú.



A nagykátai négyágú körforgalmat mintegy nettó 350 millió forintból építették ki, két gyalogátkelőhellyel - jelezte Pántya József a Pest vármegyei városban. Hozzátette: itt is mindkét ágnak - a 31-es főutat itt a Cegléd felé vezető 311-es, szintén másodrendű főút keresztezi - jelentős a forgalma, autóbuszokkal és nehézgépjárművekkel.



A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a körforgalmak egy-egy balesetveszélyes csomópontot tettek biztonságosabbá.



A mindkét helyszínen felszólaló Mosóczi László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója - korábbi közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, akinek hivatali ideje alatt, 2022 márciusában megkezdődtek a kivitelezési munkák - kiemelte: európai uniós célkitűzés a halálos balesetek számának csökkentése.



A 31-es főúton történt fejlesztések, hasonlóan számos vasúti beruházáshoz - ezt a célt is szolgálják - mutatott rá.



Czerván György, a térség fideszes országgyűlési képviselője jelezte: a két, összesen csaknem egymilliárd forint értékű beruházás, valamint a 31-es főút mintegy 6,5 milliárd forintból az elmúlt években megvalósult fejlesztése is azt szolgálja, hogy Pest vármegye egyik legforgalmasabb közútja minél biztonságosabb legyen.



Horinka László, Sülysáp polgármestere (Fidesz-KDNP) felidézte: a városban korábban Kóka felől nehezen lehetett a 31-es főútra kikanyarodni, de a kormány támogatásának köszönhetően az elmúlt években mind a főút belterületi szakasza, mind a csomópont megújulhatott.



Dorner Gábor, Nagykáta polgármestere (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott: minden fejlesztés hozzátesz a város élhetőségéhez és népességmegtartó erejének növeléséhez. Aki utat épít, a jövőt építi - jelentette ki.