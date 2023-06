Közlekedés

BKK: ötven új busz áll forgalomba szombattól

Hétvégén forgalomba állnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére érkező 150 darabos MAN Lion's autóbuszflotta utolsó példányai is: szombattól újabb 25 szóló és 25 csuklós busz közlekedik a fővárosban - közölte a társaság az MTI-vel.



Közleményük szerint ezek a vadonatúj járművek annak a 150 darabos MAN Lion's autóbuszflottának a részei, amelyek a BKK megrendelésére, az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében közlekednek a fővárosban.



Az ötven új jármű a 25-ös, a 96-os, a 120-as, a 296-os, a 296A, a 20E, a 30-as, a 30A, a 196-os, a 196A és a 230-as vonalon közlekedik majd.



A vadonatúj MAN Lion's autóbuszok a korábbi Mercedes Citaro járműveket váltják. A világosabb és tágasabb utasterükbe nagyobb teljesítményű légkondicionáló berendezés, utastájékoztató monitorok, illetve az utasok biztonságérzetét növelő fedélzeti kamerarendszer is került - írták.



A BKK közölte, az elmúlt években indított fejlesztések jelentősen javították a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. Tavaly ősz óta összesen 285 vadonatúj autóbusz érkezését jelentették be a BKK szolgáltatói, ami a rendszerváltás óta a legnagyobb járműállomány-bővítés a főváros életében.



A buszflotta mellett a trolibuszállomány is nagy mértékben megújult, szeptember óta ugyanis folyamatosan érkeznek az új trolik Budapestre - olvasható a kommünikében, amely szerint az elkövetkezendő években 51 modern, alacsony padlós és légkondicionált CAF-villamos is érkezik a fővárosba.